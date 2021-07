Franklin Nyamsi accuse Lobognon de mener Guillaume Soro en bateau

Franklin Nyamsi n'est pas du tout content d'Alain Lobognon. Le conseiller spécial de Guillaume Soro a craché ses vérités à l'ancien député de Fresco (localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire) qui s'est engagé à réconcilier l'ex-président de l'Assemblée nationale et Alassane Ouattara.

Franklin Nyamsi en colère contre Alain Lobognon et son épouse

Après avoir passé plusieurs semaines en prison, Alain Lobognon a été libéré le mercredi 23 juin 2021. L'ex-ministre ivoirien des Sports a passé 549 derrière les barreaux. Au lendemain de sa mise en liberté, l'ancien député de la localité de Fresco a affiché sa volonté de réconcilier Guillaume Soro et Alassane Ouattara. En effet, il s'est engagé "résolument pour faire baisser les tensions et mettre fin aux désaccords entre le chef de l'État-président de la République, Monsieur Alassane Ouattara et Monsieur Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son fils".

Il a aussi fait remarquer que le procès des soroistes marque le début "de nouvelles perspectives dans le but de donner à la Paix sociale et politique en Côte d'Ivoire, une chance, et invite la classe politique à une catharsis nationale en vue de garantir aux prochaines générations une Nation forte et engagée vers le développement et la prospérité. Plus que jamais, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants pour faire face aux grands défis et risques qui menacent son harmonie".

Visiblement, cette ambition d'Alain Lobognon n'est pas du gout de Franklin Nyamsi. Le conseiller spécial de Guillaume Soro, qui s'exprimait sur la toile, a argué que "ce n’est pas parce qu’on sort de prison qu’on a le droit d’essayer de mener une organisation politique entière en bateau". L'écrivain camerounais a conseillé fortement à Alain Lobognon et son épouse ainsi qu'à sa mère Henriette Gruner de cesser "la campagne d'avatars" lancée contre sa personne "et qui plus est, contre le président Guillaume Soro !". Franklin Nyamsi a demandé au couple Lobognon d'assumer "le débat sur leurs choix et aventures politiques en nom propre au lieu de s'étaler dans les fosses septiques des réseaux sociaux".

Franklin Nyamsi a également suggéré à Alain Lobognon et sa campagne de "méfier de la compagnie du diable, le régime RHDP avec lequel ils sont isolément et personnellement rentrés en dialogue direct".