Amira Lobognon répond à Franklin Nyamsi : "Vous êtes pathétique"

C'est le clash entre Amira Lobognon et Franklin Nyamsi ! Au lendemain de la sortie du conseiller spécial de Guillaume Kigabfori Soro dans laquelle il s'en prend à l'épouse d'Alain Lobognon et à sa mère, la réponse n'a pas tardé.

"Je conseille fortement à dame Amira Lobognon, à sa mère Henriette Gruner et au sieur Alain Lobognon de cesser la campagne d’avatars lancée contre ma personne et qui plus est, contre le président Guillaume Soro ! Qu’ils assument le débat sur leurs choix et aventures politiques en nom propre au lieu de s’étaler dans les fosses septiques des réseaux sociaux", a lancé Franklin Nyamsi sur la toile le mercredi 30 juin 2021.

Il faut savoir qu'après sa sortie de prison le mercredi 23 juin, Alain Lobognon a pris sur lui de réconcilier Alassane Ouattara et le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires). C'est d'ailleurs cette ambition de l'ancien ministre ivoirien des Sports qui a suscité la colère de l'écrivain camerounais.

Franklin Nyamsi est allé plus loin en reprochant à l'ex-député de Fresco de tenter de mener Guillaume Soro et l'ensemble des soroistes en bateau. "Ce n’est pas parce qu’on sort de prison qu’on a le droit d’essayer de mener une organisation politique entière en bateau", a-t-il clamé.

Amira Lobognon n'a pas mis de temps pour apporter la réplique au conseiller de Guillaume Soro. La conjointe d'Alain Lobognon a soutenu qu'elle n'a pas besoin d'être un avatar pour dire ce qu'elle pense. "Et tous ceux qui me connaissent le savent. S’attaquer continuellement à ma mère ne vous honore pas El Professor", a-t-elle réagi sur Twitter.

"Donc au GPS, on peut insulter ma mère simplement parce qu’on a des crises hallucinogènes voyant des ennemis partout. Vous êtes celui qui tape fièrement sa poitrine pour dire qu’il est un grand stratège, oui en injure. VOUS ÊTES PATHÉTIQUE ! Quelle misère morale", a déploré Amira Lobognon.

Pour l'heure, Alain Lobognon n'a pas encore répondu à Franklin Nyamsi. Ce conflit entre Franklin Nyamsi et Alain Lobognon, deux proches de Guillaume Soro, montre à quel point la situation est tendue au sein de GPS depuis la sortie prison de l'ex-député.