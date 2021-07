L'avocat de Blé Goudé félicite le maire Cissé Bacongo pour son travail

En Côte d'Ivoire, Ibrahim Cissé Bacongo fait énormément parler de lui depuis son accession en 2018 à la tête de la commune de Koumassi, située dans la zone sud d'Abidjan. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a réussi à séduire Me Maître N'dry Claver, l'avocat de Charles Blé Goudé.

Côte d'Ivoire : Me N'Dry Claver sous le charme de Cissé Bacongo

Ibrahim Cissé Bacongo a été élu maire de la commune de Koumassi à l'issue des municipales et régionales 2018. Un an après son élection, il a été distingué à Kigali, la capitale du Rwanda. En effet, fin août, l'avocat ivoirien a été désigné meilleur administrateur africain des collectivités territoriales.

C'était à l'occasion de la 14e édition du Prix africain du développement (PADEV). Aujourd'hui, le conseiller juridique d'Alassane Ouattara a réussi à donner un nouveau visage à la commune placée sous son autorité. C'est d'ailleurs ce qui a forcé le respect de Me N'dry Claver, l'avocat de Charles Blé Goudé.

Me Ndry Claver a tenu à féliciter le maire Cissé Bacongo pour ses actions dans la commune de Koumassi. "Le député-maire de Koumassi, monsieur Cissé Bacongo. Merci monsieur le député-maire. Je suis un enfant aussi de Koumassi Sogefiha. Mes souvenirs sont présents au Block vert. J'y suis allé la semaine dernière. Mes yeux ont vu cette transformation radicale de mon quartier. Le beau stade nouvellement bâti. Les murs qui débordent ont été cassés. Oui. Oui. Il a cassé pour nous aussi. Mais c'est pour nous tous notre bien. Il n'y a plus d'inondation là-bas", a déclaré l'homme de loi.

L'avocat de Charles Blé Goudé a apprécié la disponibilité du député RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). "Et puis il y a une chose qui me plaît. Vous êtes le maire de tout le monde hein. Pas le maire d'une partie de la population. Sinon. D'autres n'allaient pas arranger la Sogefiha. Parce que Sogefiha est naturellement G... Bon. Mais à l'heure là, vos actions parlent pour vous. Y a rien en face", a ajouté Me N'dry Claver qui a salué la "rupture" adoptée par Cissé Bacongo.