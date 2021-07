L'artiste-chanteur Kley Saley "vidé" de sa maison pour loyers impayés

Un peu plus de 10 ans après avoir décidé de chanter à la gloire de Dieu, le chanteur ivoirien Kley Saley revient à la musique urbaine. Les raisons.

Kley Saley: ''J'ai été induit en erreur par certains pasteurs''

L’artiste Kley Saley s’est installé dans le cœur des mélomanes ivoiriens il y a une dizaine d'années avec un style musical assez particulier. Avec une chorégraphie bien menée, de nombreux danseurs et des tenues de scène déchirées, ce chanteur a marqué, à sa façon, la musique urbaine ivoirienne.

Mais contre toute attente, il décide en 2007, de se confier entièrement à Dieu et de chanter à sa gloire. Un peu plus de dix ans après, les nouvelles ne sont pas assez bonnes pour l’artiste qui dit avoir été induit en erreur par des hommes de Dieu.

"Ma santé est au beau fixe. C'est au niveau financier que c'est un peu "chaud". Parce que j'ai arrêté mon gagne-pain. Oui, cette musique qui me faisait vivre. Et qui m'a fait connaître en Côte d’Ivoire. Cela s'explique par le fait que j'ai été induit en erreur par certains pasteurs qui m'ont dit d'arrêter la musique que je faisais car, selon eux, je risquais de perdre la vie. Selon leurs prophéties, Dieu n'aime pas la musique que je faisais. Ils disent que mes chansons ne glorifient pas l'Eternel. Grand croyant, j'ai suivi leurs recommandations. J'ai sorti un premier album consacré au Seigneur qui est passé inaperçu. J'ai commencé à broyer du noir. On m'a vidé plusieurs fois de ma maison. Même pour avoir 2000 francs et manger, c'était difficile'', a-t-il confié à Media Prime.

Avant d’ajouter: ''Pourtant, de grands artistes comme Meiway, Koffi Olomide, Fally Ipupa me respectent quand ils m'aperçoivent. Or, ces hommes de Dieu avaient prédit que si je chantais pour Dieu, ma carrière allait décoller et que j'allais pleinement gagner ma vie avec mes chansons. Mais j'ai fini par comprendre qu'ils ont juste transformé leurs désirs en prophétie. Dieu m'a révélé en 2019 que j'ai un appel du Seigneur sur ma vie. Que je suis un serviteur de Dieu. Mais il n'a jamais envoyé des hommes dieux pour me dire de devenir chantre. C'est lui qui donne le talent. C'est lui qui m'a donné cette puissance vocale. J'ai donc compris le tournant malheureux que prenait ma vie. Je me suis donc ressaisi. Je rentre très bientôt en studio. Je vais relancer ma carrière musicale'', a-t-il ajouté.