Audit des sociétés d'Etat : Alpha Yaya Touré règle ses comptes

Le Gouvernement ivoirien a lancé l'audit des structures d'État. Dans une publication narquoise sur sa page Facebook, le Député Alpha Yaya Touré met en garde certains Directeurs généraux qui recourent aux pratiques mystiques pour se tirer d'affaires.

Alpha Yaya Touré : « Le Marabout n’aura aucun effet sur le processus »

Sur instructions du Président Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien a initié des audits dans les structures publiques eu égard aux malversations observées à la suite d'investigations préliminaires.

Certains responsables de ces structures font d'ores et déjà objet de procédures judiciaires. Même Lancina Diaby, Directeur général du Fonds d'entretien routier (FER)) annoncé pour un séjour en France dans le cadre des activités de son parti, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir) vient d'annuler son voyage.

Et pour cause, un audit est annoncé dans la structure étatique qu'il dirige. D'autres Directeurs généraux sont également sur la sellette. C'est dans cette atmosphère de quasi-débandade que l'Honorable Alpha Yaya Touré a décidé de botter d'un coup de pied dans la fourmilière.

« Monsieur le Président, nous vous reconnaissons enfin, nous reconnaissons le rigoureux Alassane Ouattara des années 1990, oui le droit, le strict, le ferme, le sérieux technocrate. Effectivement, nous sommes pour la bonne gouvernance définie par la rigueur et l'intégrité dans la gestion des ressources nationales au bénéfice du développement », a posté le député de Gbon-Kolia.

« Oui j'approuve le processus en cours, et je prie Allah le Dieu Tout-Puissant qui est juste afin qu’il bénisse les auditeurs et les protège des esprits maléfiques et malsains », a psalmodié l'ancien compagnon de Guillaume Soro, qui révèle par ailleurs que certaines personnalités visées par cette opération main propre, recourent à des Marabouts et autres mystiques pour "échapper à l'audit".

Mais, précise le parlementaire : "Le Marabout n’aura aucun effet sur le processus." Car, précise-t-il : « Quand l’eau atteint la barbe, inutile de se soucier du sexe, car il est déjà inondé… » « On ne touche pas l'argent du contribuable, car il est sacré », a mis en garde le Député.

À noter que dans un précédent post datant de fin février, TAY interpellait en ces termes Lanciné Diaby, DG du FER : « 1 milliard que j'ai retiré-là, j'ai tout mis dans chantier de l'État. Tchiaa, un an de boulot sans aucun paiement… DG du fer, pardon maintenant, tchiaa. Celui que j’envoie pour demander pardon hooo, c’est négatif… »