Un homme de Dieu catégorique: "Kley Saley mourra si..."

Après avoir annoncé son retour sur la scène musicale, le chanteur ivoirien Kley Saley a été sévèrement mis en garde par un homme de Dieu.

Encore une autre prophétie sur la vie de Kley Saley

Plus de 10 ans après avoir quitté la scène musicale pour se consacrer à l'église, Kley Saley envisage de revenir à la musique urbaine qui l'avait révélé au grand public. L’artiste a, en effet, confié à un média qu’il a été trompé par des hommes de Dieu qui lui ont fait de fausses révélations sur sa vie.

"(…) J'ai été induit en erreur par certains pasteurs qui m'ont dit d'arrêter la musique que je faisais car, selon eux, je risquais de perdre la vie. Selon leurs prophéties, Dieu n'aime pas la musique que je faisais. Ils disent que mes chansons ne glorifient pas l'Eternel. Grand croyant, j'ai suivi leurs recommandations. J'ai sorti un premier album consacré au Seigneur qui est passé inaperçu. J'ai commencé à broyer du noir... Or, ces hommes de Dieu avaient prédit que si je chantais pour Dieu, ma carrière allait décoller et que j'allais pleinement gagner ma vie avec mes chansons… Dieu m'a révélé en 2019 que j'ai un appel du Seigneur sur ma vie. Que je suis un serviteur de Dieu. Mais qu' il n'a jamais envoyé des hommes de Dieu pour me dire de devenir chantre. C'est lui qui donne le talent… Je me suis donc ressaisi. Je rentre très bientôt en studio. Je vais relancer ma carrière musicale'', a-t-il confié à Media Prime.

Ce message de Kley Saley s’est répandue sur la toile, suscitant de nombreuses réactions dont celle d’un homme de Dieu, se faisant appeler Pasteur Montezo. Ce dernier a confié à Media Prime que si Kley Saley revenait à la musique urbaine, il mourra.

‘’ Quand Dieu m'a appelé en 2007, j'étais gendarme. En 2014, moi-même j'ai tout quitté pour servir Dieu sur ordre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vis modestement, je ne pleure pas, je paye mon loyer, j'ai acheté un terrain, je vais construire dans ces temps-ci. Dezy Champion a voulu forcément chanter pour le monde et satisfaire ses fans, Dieu l'a enlevé. Il faut faire erreur, tu vas rentrer en studio pour chanter pour le monde, tu ne feras pas un an, Dieu va t'enlever‘’, a prophétisé le pasteur.