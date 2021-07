Affi N’guessan met Bédié, Ouattara et Gbagbo face à leurs responsabilités

Pascal Affi N'guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI), a lancé un appel pressant à Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, et Laurent Gbagbo, les trois principaux acteurs de la vie politique ivoirienne, à surmonter leurs ressentiments et autres frustrations en vue de donner une chance à la Côte d'Ivoire de retrouver la paix et la cohésion.

Affi N'guessan exhorte Bédié, Ouattara et Gbagbo à se réconcilier

C'est sans doute le souhait le plus ardent des populations ivoiriennes, dans toutes leurs composantes et obédiences politiques. L'engagement des trois grands, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, en faveur d'une Côte d'Ivoire prospère et réconciliée avec elle-même.

Ce souhait, Pascal Affi N'guessan, l'une des figures de l'opposition politique ivoirienne, l'a réitéré, vendredi 2 juillet, alors qu'il était l'invité d'un panel organisé à Abidjan, par l' ONG Fédération Internationale pour la Paix ».

« Je voudrais inviter le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, les Présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, qui sont impliqués dans les 30 années de crise que le pays a connue, à donner une chance à la Côte d’Ivoire de sortir de la crise pour construire la paix, la fraternité », a-t-il exhorté.

À en croire l'ex-Premier ministre ivoirien, seul un engagement franc et sincère de ces trois personnalités autour d'une table de discussion, peut aider la Côte d'Ivoire à sortir de la léthargie dans laquelle elle se trouve depuis une trentaine d'années.

" C'est une supplication que je leur adresse", lance le député de Bougouanou qui appelle les présidents Gbagbo, Ouattara et Bédié à prendre leurs responsabilités.

« De grâce, aider la Côte d’Ivoire à retrouver la paix. Mettez-vous autour d’une même table, réconciliez-vous. C’est vrai, il y a beaucoup de choses qui vous divisent. Il y a la crise postélectorale de 2010, la déportation du président Laurent Gbagbo à la CPI, il y a le coup d’Etat de 1999 que le président Bédié considère comme une injustice, mais nous n’allons pas rester dans les ressentiments», a martelé l'homme de paix désigné de l'année 2020.

Mieux, Pascal Affi N'guessan les invite à reléguer au second plan leurs différends, pour ensemble tracer les sillons d'une Côte d'Ivoire nouvelle.

« En dépit de toutes les turbulences, ils doivent poser des actes majeurs qui permettront à la Côte d’Ivoire d’être une grande Nation et que dans un ou deux siècles, l’acte soit reconnu comme l’acte fondateur de la nouvelle Côte d’Ivoire », a conclu Pascal Affi N’Guessan, toujours dans l’attente du sort que lui réservera Laurent Gbagbo au sein du FPI après son retour au pays.