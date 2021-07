RDC : Dans les coulisses du voyage privé de Laurent Gbagbo

Pour son premier voyage à l'étranger depuis son retour en Côte d'Ivoire, le jeudi 17 juin dernier, Laurent Gbagbo est arrivé à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), comme prévu en fin de soirée du vendredi 2 juillet 2021.

Laurent Gbagbo: Sa visite en RDC prise en charge par le protocole d'État

Laurent Gbagbo s'est envolé, comme annoncé par son parti le Front populaire ivoirien (FPI ), pour Kinshasa, dans la matinée du vendredi 2 juillet 2021. Selon des informations livrées par France 24 qui cite l' AFP, c'est en fin de soirée, que l'avion transportant l'ex-président ivoirien, en provenance d' Abidjan, a foulé le tarmac de l’aéroport international de N'Djili.

À son arrivée, indique notre source, le fondateur du FPI, en voyage "strictement privé", s'est entretenu avec son hôte et ex-codétenu au pénitencier de Scheveningen à La Haye, Jean Pierre Bemba. "Le président Gbagbo est arrivé à Kinshasa par l'aéroport international de Ndjili. Il s'est entretenu avec Jean-Pierre Bemba, qui est son hôte, dans le cadre d'une visite strictement privée", confie notre source.

L'ex-chef d' Etat ivoirien dont la visite est prise en charge par le protocole d'État de la République démocratique du Congo, assistera ce week-end au mariage du fils de Jean Pierre Bemba prévu.

Laurent Gbagbo et son hôte, faut-il le rappeler, se sont liés d’amitié, alors qu'ils étaient tous deux détenus à la Haye, pour des faits supposés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, perpétrés en Côte d’Ivoire, pour le premier cité, et pour les incursions de ses troupes en Centrafrique en 2002-2003, pour Bemba.

Les deux hommes ont été acquittés au terme de leurs procès respectifs devant la chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI). Ils ne s'étaient plus revus depuis la sortie de prison de l'ex-vice-président congolais en juin 2018.

Laurent Gbagbo dont le premier voyage à l'étranger, intervient deux semaines après son retour en Côte d'Ivoire, regagnera Abidjan, le jeudi 8 juillet prochain, selon un communiqué signé de son porte-parole Justin Koné Katinan.