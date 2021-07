Duékoué : Des escrocs emportent 88 millions FCFA, le cerveau arrêté

Des producteurs de cacao, membres d'une coopérative basée à Duékoué, ont perdu plus de 200 millions de francs CFA par la faute de fieffés escrocs. Fort heureusement, les éléments de la Police nationale ont mis la main sur cerveau de cette bande de malfrats.

Duékoué : le cerveau d'une bande d'escrocs aux arrêts

L'information provient de la Direction générale de la police nationale (DGPN). Les faits remontent au mois de février 2021. K.M et B.E. font croire à des producteurs de cacao basés à San Pedro et des membres d'une coopérative de Duékoué qu'ils peuvent les aider à écouler leur production de 193 tonnes. La valeur de ces tonnes de cacao est estimée à 201 960 000 francs CFA. Les deux individus soutiennent qu'ils peuvent leur trouver un opérateur économique susceptible d'acheter toute la production.

K.M. et B.E. réussissent à mettre en confiance les producteurs de cacao qui n'hésitent pas à leur remettre les tonnes de cacao. Les deux compères revendent le produit et empochent la bagatelle somme de 88 millions de francs CFA. Mais au lieu de remettre la manne financière à la coopérative de Duékoué et aux producteurs de San Pedro, ils prennent la poudre d'escampette. Quel désespoir pour les pauvres producteurs !

Cependant, les producteurs et les membres de la coopérative refusent de se laisser gruger aussi facilement. Ils portent plainte auprès de l'antenne de la Direction de la police criminelle (DPC) de San Pedro. Le Service régional de la police judiciaire (SRPJ) a ouvert une enquête en vue de retrouver les redoutables escrocs. Les enquêteurs ont réussi à retrouver K.M. qui est en réalité le cerveau du réseau. Il a été épinglé à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La Direction générale de la police nationale a tenu à préciser que l'enquête est en cours pour interpeller les autres membres de la bande.