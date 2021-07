Côte d’Ivoire : la CIED échange avec les leaders politiques ivoiriens

En Côte d'Ivoire, la Concertation interpartis pour des élections démocratiques (CIED), organisation de la société civile engagée sur les questions politiques, a initié des rencontres avec les acteurs de la scène politique ivoirienne. L’objectif de ces échanges est d’expliquer les activités que mène l’organisation et préparer avec les partis politiques, les partenaires et les bureaux locaux la cérémonie officielle de lancement de ses activités.

Côte d'Ivoire : la CIED mène la réflexion sur les réformes électorales

Récemment, Concertation interpartis pour des élections démocratiques (CIED) a rencontré l'Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS), mouvement politique proche de l’ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Avec son président, l’honorable Armand Ouégnin, les responsables de la CIED ont évoqué les questions relatives au processus électoral et les réformes souhaitées par les acteurs politiques en vue de la tenue d’élections paisibles et crédibles.

La seconde étape de cette tournée a conduit le président de la CIED, Dr Blé Norlander Pierre et ses collaborateurs au siège du Front populaire ivoirien (FPI), le mercredi 16 juin 2021 où ils ont été reçus en audience par le président du parti Pascal Affi N’Guessan. Il était question de promouvoir le dialogue et la tolérance entre les partis politiques, mais également discuter de l’environnement politique et de la réforme électorale en vue de prévenir les conflits. La journée du jeudi 17 juin 2021 a été mise à profit, selon le calendrier établi, pour rencontrer Mme Danielle Boni Claverie, présidente de l'URD Union républicaine pour la démocratie).

Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage (RPP) a été l’interlocuteur de la CIED lors de la 3e journée de ces consultations, le vendredi 18 juin 2021. Après avoir dressé un bilan des activités de la CIED dans le cadre des récentes élections, le président Blé Norlander Pierre a sollicité la participation du RPP à cette initiative afin que la Côte d’Ivoire reprenne sa marche en avant. Lesquels propos ont rencontré l’assentiment du ministre Ouattara Gnonzié, président du RPP, entouré des membres de la direction de son parti.

La CIED poursuit ses échanges avec les acteurs politiques de tous les bords. Une rencontre avec le RHDP est prévue dans les jours à venir selon le calendrier de cette organisation.