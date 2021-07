Togo : La mairie de Tsévié cambriolée, une enquête ouverte

Au Togo, des individus ont cambriolé la mairie de Tsévié dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 juillet 2021, a-t-on appris auprès de nos confrères de Global Actu. Les bandits ont vandalisé quatre bureaux avant de s'évanouir dans la nature.

Togo : Des individus vandalisent la mairie de Tsévié

Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 juillet 2021, des délinquants ont fait irruption à la mairie de Tsévié, une commune située à 35 km au nord de Lomé, la capitale du Togo. Selon le site Global Actu, les cambrioleurs ont visité les bureaux du directeur de cabinet du maire, du directeur administratif et financier, mais également les locaux du 4e adjoint au maire.

Les bandits qui ont ouvert la fenêtre du premier magistrat de la commune de Tsévié, n'ont pu y avoir accès. "Ce matin, le maire a été mis au courant de ce que 4 bureaux ont été vandalisés. La vitre de la fenêtre du maire est ouverte. Mais le bureau du directeur de cabinet a été forcé, et des pas de chaussures sont visibles au sol. Tous les tiroirs de ce bureau ont été forcés et ouverts. Tout est saccagé. Le même sort a été réservé au bureau du directeur administratif et financier. Le bureau du 4e adjoint au maire a été aussi pénétré par la fenêtre et tout y a été également saccagé", a confié un employé à notre source.

Des éléments de la gendarmerie nationale du Togo ont effectué le déplacement à la mairie de Tsévié pour le constat d'usage. Curieusement, les cambrioleurs ont quitté les lieux sans rien emporter. À en croire certaines informations, les scélérats seraient à la recherche d'un important document.

Il faut noter que depuis son accession à la tête de la mairie de Tsévié, Messan Agogno est confronté à de nombreux ennemis. Une enquête a été ouverte pour mettre le grappin sur les auteurs de ce cambriolage.