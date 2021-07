Baccalauréat 2021: Ouattara Dramane (OD) parle aux 312 771 candidats

Les épreuves écrites du Baccalauréat technique, artistique et général, ont démarré ce lundi 05 juillet sur toute l’étendue du territoire national.

Ouattara Dramane (OD) aux candidats du Baccalauréat 2021: « Que le succès soit avec vous à la proclamation des résultats »

« Cette année, le mot d’ordre en vigueur sera la tolérance zéro. Tous ceux qui se rendront coupables d’actes indélicats subiront non seulement la rigueur de la loi mais s’exposeront à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au bannissement du système éducatif. C’est pourquoi, je voudrais en appeler à la conscience professionnelle de chacun des acteurs, maillons de la chaine des examens », a déclaré la ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation, Mariatou Koné.

Ce sont au total 312 771 candidats qui se lancent cette année 2021 à l’assaut du Baccalauréat technique pour certains, artistique pour d’autres ou encore BAC général. Répartis dans 504 centres de composition sur l’ensemble du territoire national ivoirien, les candidats de la session 2021, comprennent 139 520 filles, soit 44,60%, et 173 251 garçons, soit 55,39%. En attendant les résultats de cet examen à grand tirage, prévus pour le 27 juillet prochain, Ouattara Dramane dit OD, lui, a tenu à adresser ses encouragements à tous les candidats.

« Le futur de la Côte d'Ivoire se dessine chaque jour à travers l'éducation. Après le CEPE et le BEPC, ce sont 312.771 de nos jeunes frères qui affrontent aujourd'hui les épreuves écrites du baccalauréat. Nous leur souhaitons de composer dans de très bonnes dispositions d'esprit afin que le succès soit avec eux à la proclamation des résultats. Bonne chance à tous et à chacun », a souhaité le mécène culturel et homme politique ivoirien, bien connu pour ses actions sociales dans la commune du Plateau.