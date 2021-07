Laurent Gbagbo ne chôme pas en RDC: Le Woody reçu par Félix Tschisekedi

En visite privée en République Démocratique du Congo (RDC), depuis le vendredi 02 juillet 2021, Laurent Gbagbo est visiblement dans de bonnes grâces.

Côte d’Ivoire: Agenda chargé pour Laurent Gbagbo en visite privé en RDC

A l’invitation de Jean Pierre Bemba, ancien Vice-président congolais récemment acquitté par la Cour pénale internationale (RDC) après des accusations de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, Laurent Gbagbo a pris part, samedi dernier, au mariage du fils de son hôte. Jean Emmanuel, fils de Jean-Pierre Bemba, épousait ce jour, Victoria Audrey, fille de l'homme d'affaires congolais, Bernard de Witte. Une cérémonie avec d’illustres invités dont l’actuel président congolais Félix Tschisekedi, avec qui, Laurent Gbagbo aurait échangé des sourires et quelques mots.

« Les Présidents Félix Tschisekedi et Laurent Gbagbo se sont rencontrés au cours de la cérémonie de mariage. Ils ont échangé des sourires, quelques mots. C'est à cette occasion que le Président Congolais a invité le Président Laurent Gbagbo pour prolonger les discussions », indique le service communication du Front populaire ivoirien (FPI). Finalement, c’est le dimanche 04 juillet que l’ancien président ivoirien et Félix Tschisekedi se sont rencontrés en soirée, à la Cité de l’Union africaine, dans l’une des résidences officielles du Chef de l’Etat congolais, en présence de Jean Pierre Bemba et de son épouse. La rencontre que le FPI qualifie d’amicale, s’est déroulée autour d’un repas offert par le couple Tschisekedi.

« C'était une rencontre amicale. Pendant son séjour, certaines rencontres informelles sont prévues tant dans le milieu politique congolais que dans le cercle ivoirien de Kinshasa. Le Président Laurent Gbagbo sera de retour en Côte d'Ivoire le Jeudi 08 Juillet 2021 », annonce le parti de Laurent Gbagbo. Pour son voyage en RDC, vendredi dernier, l’ancien chef de l’Etat ivoirien avait choisi la compagnie panafricaine ASKY Airlines. Un voyage spécial et inédit qui aura marqué les employés de la compagnie aérienne.

« Nous avons eu le privilège d'accueillir sur notre vol l'ex Président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté et libéré de la CPI, qui se rendait à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. En réalité, nous savions qu'il serait du vol mais nous ne nous attendions pas à l'émotion qui nous traverserait lorsque nous le verrons. Lorsqu'il prit place dans l'avion, avec sa délégation, tous les passagers étaient stupéfaits d'apercevoir ce grand homme souriant, cette icône africaine. Nous avons bien pris soin du président Gbagbo et de sa délégation dans l’avion », a témoigné Éric Kondo Ferreira, Steward à ASKY Airlines partageant le même vol, le vendredi 02 Juillet 2021, avec le Président Laurent Gbagbo.