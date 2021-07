Douleur et tristesse chez Emma Lohoues après le décès de Franck Fanny

Un peu plus d’un an après la brusque disparition de son ex-petit ami, Dj Arafat, l’actrice ivoirienne Emma Lohoues vient d’être victime d'un malheur.

Emma Lohoues: "Tu étais là pendant un instant et puis tu es parti... Les voies de DIEU sont insondables"

Emma Lohoues a eu beaucoup de mal à s’en remettre de la brutale disparition du roi du Couper-décaler, Dj Arafat, avec qui elle a eu une relation amoureuse pendant un bon moment.

Malgré les différents clashs qui avaient lieu entre nos deux ex-amoureux, Emma Lohoues a vécu très difficilement la mort du Beerus Sama, survenue le 12 août 2019 à la suite d'un terrible accident de moto.

"Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup mal avec ce que Didier nous a fait (...) J'avoue que c'est une pilule qui ne passe pas'', a-t-elle confié récemment, avant de révéler quelques mois plus tard que la mort de Dj Arafat a été le moment le plus douloureux de sa vie.

''Je suis très rarement triste mais ce qui m'a rendue triste ces derniers temps, c'est la mort de Didier (Dj Arafat)'', a avoué Emma Lolo en septembre 2020.

Alors que la belle actrice essaie tant bien que mal d’oublier la tragique disparition de la légende du Coupé-décalé, voici qu’elle vient d’être visitée par un autre décès.

Son photographe personnel, Franck Fanny, est décédé le week-end dernier. Elle a d’ailleurs rendu un vibrant hommage à ce dernier via un message posté sur sa page Facebook.

‘’02/07/2021…15h47. Vous m'avez dit que j'aurais les meilleures photos... J ' ai certainement reçu les dernières !!! Tu étais là pendant un instant et puis tu es parti... Les voies de DIEU sont insondables.... Il a repris son bébé repose en paix Essoh ! Repose toi bien kommander. Tu n'as jamais douté de qui je suis mais surtout, tu as cru en mon potentiel de devenir qui je suis destinée à être. Je t'assure que tu seras deux fois plus fier parce que j'atteindrai les étoiles. Je t'aime‘’, a écrit la big boss de l’institut Empire 17.