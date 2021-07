Karolina Vidales, Miss Mexique et favorite au concours Miss Monde

Karolina Vidales, une reine de beauté couronnée lors de la finale de Miss Mexique 2021 qui s’est tenue le samedi 3 juillet à Lago Di Como à Chihuahua, est une sérieuse concurrente au titre de Miss Monde 2021.

Karolina Vidales: Miss monde 2021 pourrait être Miss Mexique 2021

Originaire de Jiquilpan, Michoacán, Karolina Vidales parle couramment l'espagnol, l'anglais, le français et l'allemand. Miss Mexique 2021 représentera son pays à Miss Monde 2021 à Porto Rico. La belle jeune femme de 24 ans pour 1,75 m, a toutes les chances de remporter le titre mondial. La reine de beauté se prépare à ce moment depuis 2018 et elle pense que le concours Miss Monde est l'un des plus difficiles.

Car l'objectif principal est que les aspirantes aient un profil complet; ce qui inclut d'être intellectuellement préparée et d'avoir un fort engagement en plus de la beauté physique. Elle pense que les concours de beauté ont évolué au fil du temps et se concentrent désormais sur la chaleur humaine et l'intégrité de la personne plutôt que sur la beauté physique.

Successeur de Miss Mexique 2019, Ashley Alvídrez, Karolina Vidales Valdovinos est titulaire d'une licence en relations internationales et parle couramment l'anglais, le français et l'allemand. Karolina a également terminé ses études complémentaires en administration des affaires à la Hochschule Osnabruck University en Allemagne. Elle s'était récemment présentée à l'examen du Ceneval et avait obtenu d'excellents résultats.

Favorite au concours Miss Mexique 2021, Karolina a impressionné tout le monde avec sa personnalité et son charme. Dans une récente interview, elle a mentionné qu'elle avait toujours rêvé d'être une reine de beauté et surtout de représenter son Etat, le Michoacán, et son pays lors de compétitions internationales. Elle y voit une bénédiction pour notre culture et nos racines. Ancienne employée d'accueil et de dossier médical du Centro de Salud Jiquilpan, elle suit des cours dans un lycée de Guadalajara, au Mexique, où elle obtient son baccalauréat en administration des affaires, de 2015 à 2019.