Lutte contre la drogue : Le gouvernement prend de nouvelles mesures

Dans sa politique de lutte contre la drogue, le gouvernement de Patrick Achi vient d'annoncer de nouvelles mesures. À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 7 juillet 2021, Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'un organe national de coordination a été créé.

Lutte contre la drogue : L'État crée un organe national de coordination

Mercredi 7 juillet 2021, un Conseil des ministres s'est tenu au Palais de la présidence de la République, en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. On apprend auprès d'Amadou Coulibaly, que dans le cadre de la lutte contre la drogue, le Conseil "a adopté un projet de loi portant lutte contre le trafic et l’usage illicites des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d’Ivoire".

Selon le porte-parole du gouvernement, il s'agit pour les autorités ivoiriennes de répondre "à l’évolution des techniques de production, de trafic et d’usage illicites des stupéfiants et de leurs produits dérivés, qui implique nécessairement l’amélioration constante des mesures et des moyens de lutte et de répression". Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie ajoute ce projet de loi, au-delà de la dimension répression, intègre, conformément aux nouvelles orientations des stratégies internationales de lutte, la dimension coopération, la dimension thérapeutique et la dimension prévention dans la lutte.

Amadou Coulibaly ne manque pas de souligner que ce nouveau dispositif institue un organe national chargé de la coordination de la lutte contre la drogue et prévoit notamment de nouvelles mesures spéciales d’enquête et de procédure, à savoir l’injonction thérapeutique, le dépistage médical ainsi que la fourniture de services de prise en charge médicale et psychosociale aux usagers de drogues.

On se rappelle qu'à l'occasion de la 34e édition de la Journée internationale de lutte contre l’abus et le trafic illicite de drogues, qui s'est tenue à Abidjan le 26 juin 2021, le professeur Yao Kouakou Ronsard, secrétaire général du Comité interministériel de lutte antidrogue, avait appelé la population ivoirienne à avoir une franche collaboration avec les forces de l'ordre.