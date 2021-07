Copa America: L'Argentine rejoint le Brésil en finale, duel Messi-Neymar

L'Argentine affrontera le Brésil en finale de la Copa america samedi, au stade Maracana. L'Albiceleste peut remercier Emiliano Martinez, héroïque lors de la séance de tirs au but face à la Colombie mardi soir lors de la deuxième demi-finale.

Demi-finales de l'Euro, mais demi-finales aussi de la Copa América

Après avoir rapidement ouvert le score, l’Argentine a été malmenée par la Colombie dans la nuit de mardi à mercredi (1-1), se qualifiant pour la finale de la Copa América 3-2 aux tirs au but.

Luis Díaz, le milieu de terrain du FC Porto, a marqué pour la Colombie à la 61e minute, après que Lautaro Martínez a ouvert le score pour l'Albiceleste, à la 6e minute, suite à une passe de Lionel Messi, auteur d'un grand tournoi (4 buts et 5 passes décisives).

Pour cette demi-finale, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni avait laissé sur le banc les Parisiens Paredes et Di Maria, préférant aligner Guido Rodriguez en « sentinelle » et Nico Gonzalez en attaque, aux côtés du tandem Messi-Martinez, très en vue en début de match.

Lionel Messi, capitaine de l'Albiceleste, avait évidemment le sourire à l'idée d'évoquer le choc à venir face au Brésil.

«Nous sommes en finale. C'est la finale que tout le monde attendait. Elle sera sûrement très équilibrée, très compliquée. Nous avons atteint notre premier objectif, qui était de nous qualifier. Maintenant, on va essayer de gagner cette finale. Neymar a dit qu'il voulait l'Argentine, parce que c'est un bon garçon et que c'est la finale que tout le monde attendait», a-t-il lancé.

Neymar et le Brésil se jouent du Pérou

De son côté, le Brésil est venu à bout, lundi nuit, non sans mal, du Pérou grâce à un exploit de Neymar, qui a servi Lucas Paqueta pour le seul but de la rencontre.

En effet, Brésiliens et Péruviens se disputaient une place en finale de la compétition. Un gros morceau malgré tout pour Neymar et compagnie, puisque le Pérou a fait quatre des cinq dernières demi-finales de la compétition depuis 2011. Pourtant, les Auriverdes se sont bien imposés, non sans mal, face à leurs adversaires de la nuit (1-0).