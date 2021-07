Haïti : Le film complet de l'assassinat du président Jovenel Moïse

Jovenel Moïse, le président de la République d'Haïti, 53 ans, a été assassiné dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021 par des individus armés qui ont attaqué sa résidence privée. La nouvelle a été confirmée par le chef du gouvernement, Dr Claude Joseph, à travers un communiqué publié .

Jovenel Moïse, le président haïtien, n'est plus

"Vers une heure du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État", a déclaré Dr Claude Joseph, le Premier ministre haïtien dans une déclaration. Tout en condamnant "cet acte odieux, inhumain et barbare", le chef du gouvernement et le CSPN "appellent la population au calme" et assure que "la situation sécuritaire du pays est sous contrôle de la Police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti". Il ne manque d'affirmer que les autorités haïtiennes prennent toutes les mesures afin de "garantir la continuité de l'Etat et protéger la Nation".

Jovenel Moïse a accédé au pouvoir le 7 février 2007 succédant ainsi à Jocelerme Privert. Il a été élu à l'issue de l'élection présidentielle de 2016 dès le premier tour avec 55,67 % des suffrages exprimés. Il a devancé Jude Célestin (19,52 %), Jean-Charles Moïse (11,04 %) et Maryse Narcisse (8,99 %). Le président nouvellement élu a été investi le 7 février 2017. Né le 26 juin 1968 à Trou-du-Nord, était un entrepreneur haïtien et membre du Parti haïtien Tèt Kale (PHTK). "Mon leadership, axé sur les résultats, guidera mon gouvernement tout en m’efforçant de rendre mon pays encore plus fort et meilleur pour l’ensemble des familles haïtiennes", aimait-il affirmé.