Cameroun : Une nouvelle boisson crée la polémique dans le pays

Le Cameroun est secoué par l'apparition d'une nouvelle boisson sur le marché local. En effet, le whisky en sachet de Bulleit est vivement critiqué par la Fondation camerounaise des consommateurs (FOCACO).

Cameroun : Le FOCACO déconseille le whisky BULLEIT

Dans un communiqué, la FOCACO accuse la société SUN MARK LDT d'avoir truqué la marque BULLET. Ci-dessous la déclaration officielle :

Avertissement de dénonciation : Le nouveau whisky en sachet de BULLEIT est une contrefaçon et est dangereux pour la santé humaine ! *

Pourquoi le MINCOMMERCE, le MINSANTE et le MINMIDT se taisent-ils face à la prolifération de ces whiskies en sachet qui déciment notre jeunesse ?

En violation de la norme spiritueux : NC 210 : 2014-48 et du Décret Conjoint N°6011 MINMIDT / MINCOMMERCE / MINSANTE du 12 septembre 2014, la société Star Menchum de Mr CHALAPAKA BALAVINAYAK (de nationalité indienne) continue de produire des spiritueux en sacs en plastique.

Début 2021, cette société a introduit un nouveau whisky en sachet appelé BULLEIT, une contrefaçon dangereuse de la marque originale BULLET, une boisson alcoolisée en canette de 250 ml 18 degrés à base de « Vodka mixed drink » et produite par la société SUN MARK LDT basée à Greenford au Royaume-Uni, comme en témoignent les données reçues grâce au scan du code-barres.

Ainsi la société Star Menchum, dans sa course à l’enrichissement au détriment de la santé des Camerounais, a truqué la marque BULLET en ajoutant la lettre « i » entre le « E » et le « T »

En effet, le whisky en sachet marqué « BULLEIT » est fabriqué par une société de droit camerounais ; cette société est située à Douala-Bonabéri au Cameroun et non au Royaume-Uni en Europe ; en outre, cette marque correspond visuellement et phonétiquement au mot « BULLET ». Cette fausse marque contient comme élément visuel la fameuse puce qui peut induire en erreur les consommateurs et les milieux commerciaux sur la nature et les caractéristiques du produit ; les consommateurs, qui voient l’étiquette du sachet de whisky BULLEIT, pensent qu’il s’agit de la boisson britannique, c’est-à-dire un produit premium, mais c’est loin d’être le cas. Le code-barres de ce whisky en sac est fictif et incorrect.

Le whisky en sachet BULLEIT est un véritable poison, car il n’a pas reçu de certificat de conformité délivré par l’ANOR.

De même, selon les analyses de laboratoire en notre possession, ce produit contrefait a une teneur en alcool de plus de 43° et contient plusieurs produits chimiques addictifs et cancérigènes, notamment des arômes et colorants artificiels.

La société Star Menchum est récidiviste, dès juin 2013 et suite à une plainte de la Scotch Whisky Association, l’OAPI (Organisation africaine de la propriété intellectuelle) avait sévèrement sanctionné cette société en annulant l’enregistrement de sa marque qui était similaire à « LONDRES ».

* En conséquence et conformément à la loi-cadre n°2011/012 du 6 mai 2011 relative à la protection des consommateurs au Cameroun, la Fondation camerounaise des consommateurs (FOCACO) exhorte le gouvernement à remédier sans délai à cette question en interdisant la consommation du produit. « BULLEIT » et toutes les marques de whiskies en sachet présentes sur le marché camerounais.*

Fait à Douala, le 06 juillet 2021.

Alphonse AYISSI ABENA préside Exécutif FOCACO

-Membre du comité national multisectoriel de lutte contre la contrefaçon des médicaments.

– Membre de l’Alliance internationale des organisations de patients (IAPO)