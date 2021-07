L'amour entre Eudoxie Yao et Grand P atteint son paroxysme

La chanteur guinéen Grand P a, une fois de plus, déclaré sa flamme à la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao.

Grand P: ‘’Ma femme Eudoxie Yao, tu sais que je t'aime‘’

La bimbo ivoirienne Eudoxie Yao et le dénommé Alpha Sylla, manager de son amoureux Grand P, se sont retrouvés à nouveau au cœur d'une vive polémique sur la toile, il y a quelques semaines.

Tout était parti, en effet, d'une photo postée sur les réseaux sociaux, dans laquelle l'on apercevait la star ivoirienne assise sur les pieds du manager de Grand P et échangeant un regard langoureux avec ce dernier.

Cette scène avait mis Grand P très en colère, comme le témoigne une vidéo récemment publiée sur la toile, dans laquelle il accusait Eudoxie Yao et son manager de l’avoir trahi. Moins d’une semaine après, les choses se sont arrangées entre les deux amoureux. Grand P a ensuite fait une belle déclaration d’amour.

La vidéo de cette rencontre a été publiée sur la page Facebook du chanteur guinéen, avec le message suivant: ‘’Ton amour a changé mon destin.Tu m'apportes la joie, le bonheur, le calme, la sérénité. Tu m'apportes tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. Je t'aime beaucoup‘’, a-t-il écrit.

Dans une autre vidéo postée sur la toile, le chanteur guinéen réaffirme son amour à Eudoxie Yao en chanson. ‘’ Ma femme Eudoxie, tu sais que je t’aime. Je t’aime jusqu’à l’amour. Faut pas écouter beaucoup de personnes … Ma femme chérie, chérie coco… les gens n’ont qu’à parler, moi je m’en fous‘’, a chanté Grand P, guitare en mains.

Cette vidéo de Grand P a bien évidemment suscité les réactions de plusieurs internautes dont certains ont semblé en avoir assez de cette histoire entre Eudoxie Yao et Grand P. ‘’ça fait un an, vous avez parlé de mariage, mais depuis on ne voit rien. Vers la fin, ça devient ridicule votre cinéma là‘’, a commenté un internaute.