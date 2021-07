Audit des structures publiques : Tiken Jah parle à Alassane Ouattara

Au moment où le gouvernement de Côte d'Ivoire a lancé un audit de plusieurs structures publiques, Tiken Jah Fakoly a décidé d'envoyer un message au président Alassane Ouattara. Le chanteur ivoirien plaide pour que les personnes déclarées coupables de détournement, soient condamnées.

Tiken Jah encourage le gouvernement à aller jusqu'au bout des audits

Dans un communiqué publié le jeudi 24 juin 2021, les autorités ivoiriennes ont annoncé qu'à la suite d'investigations préliminaires sur la gouvernance de certaines structures de l'État, elles ont décidé de diligenter des audits. Il faut savoir que des responsables de structures ont été suspendus sur la base des conclusions des premières investigations et dans l'attente des résultats de ces audits. Tiken Jah Fakoly s'est réjoui de la décision du gouvernement. En effet, le reggaeman ivoirien a encouragé les dirigeants ivoiriens "à aller jusqu'au bout en condamnant tous ceux qui détournent l'argent du contribuable". Cette sortie de Tiken Jah a fortement été appréciée par des internautes qui ont vivement dénoncé le détournement de deniers publics.

Il faut savoir que l'audit lancé par l'Etat de Côte d'Ivoire concerne quatre structures, à savoir la Nouvelle pharmacie de la société publique (NPSP), l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles (AGEDI), l'Autorité de régulation des télécommunications/TIC (ARTCI) et l'Agence de gestion foncière (AGEF). Les directeurs généraux de ces structures sont frappés par une mesure de suspension conservatoire.

En juin 2021, à l'issue d'une rencontre entre le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption et la Haute autorité de la bonne gouvernance (HABG), Amadou Koné, le directeur de cabinet dudit ministère, a déclaré que les deux organisations sont dans un élan de collaboration et non dans une situation de concurrence. "Il est important que nous mettions en place une équipe commune de sensibilisation et de communication, qui sera composée des membres des deux entités, pour obtenir de bons résultats et être plus efficace. Nous devons mettre en place une plateforme de dénonciation. Il faudrait qu’à la fin, nous soyons jugés ensemble", a-t-il dit.