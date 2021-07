Côte d’Ivoire: Ouattara refuse l’accès de Gbagbo aux prisonniers politiques

Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a opposé une fin de non recevoir à la demande de Laurent Gbagbo en vue d'une visite aux prisonniers politiques de toutes les sensibilités. Selon le FPI, le gouvernement annonce des questions d'ordre sécuritaire dans les prisons. Mais, pour le parti de Laurent Gbagbo, il s'agit plutôt d'une violation flagrante des droits des prisonniers. Ci-dessous, l'intégralité de la déclaration du FPI.

Pourquoi le gouvernement dit non à la visite de Laurent Gbagbo dans les prisons

1. Le vendredi 02 juillet 2021, le président Laurent Gbagbo, par un communiqué signé de son Porte parole, le Ministre Justin Katinan Koné, annonçait son intention de rendre visite aux prisonniers d’opinion de toutes sensibilités politiques, dès son retour de voyage en République Démocratique du Congo (RDC) ;

2. Le président Laurent Gbagbo avait, à cet effet, instruit ses collaborateurs à l’effet de négocier, pour son compte, avec les autorités compétentes des conditions desdites visites ;

3. Le 06 juillet 2021, le docteur Assoa Adou, Chargé de l’organisation du retour du président Laurent Gbagbo, a adressé un courrier de demande d’audience au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, afin de discuter avec lui des conditions de la visite du président Laurent Gbagbo aux prisonniers de la crise de 2011 et ceux des autres crises qui ont suivi ;

4. Le 09 juillet 2021, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, en réponse au docteur Assoa Adou, écrit : « En tout état de cause et relativement à votre demande , j'ai le regret de vous faire connaitre que pour des raisons d'ordre sécuritaire, les maisons d'arrêts ne sauraient accueillir de visite de personnalités politiques » ;

5. Le Front Populaire Ivoirien, prenant acte du refus catégorique du Garde des Sceaux de la demande du président Laurent Gbagbo de rendre visite aux prisonniers d’opinion, regrette cependant que les raisons de ce refus reposent sur des arguments sécuritaires alors même qu’il appartient au Gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de la personnalité politique qui rend visite ainsi que celle des prisonniers visités ;

6. Le Front Populaire Ivoirien rappelle que les prisonniers, quels qu’ils soient, ont des droits garantis par la loi, dont celui de recevoir visite et assistance ;

7. Le Front Populaire Ivoirien considère que le refus du Garde des Sceaux est une violation flagrante des droits reconnus aux prisonniers et dénonce vigoureusement cette injustice faite à la fois aux prisonniers d’opinion et au président Laurent Gbagbo qui ne demande qu’à témoigner de sa solidarité aux personnes détenues dont certaines depuis plus d’une décennie ;

8. Le Front Populaire Ivoirien tient à préciser que la volonté du président Laurent Gbagbo de rendre visite aux prisonniers politiques s’inscrit dans sa démarche qui consiste à apaiser les uns et les autres et à les rassurer de son engagement résolu sur la voie de la réconciliation qui passe nécessairement par un dialogue national entre toutes les filles et tous les fils de Côte d’Ivoire ;

9. Le Front Populaire Ivoirien rappelle encore au Gouvernement que la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, est une condition nécessaire dans la recherche de la réconciliation nationale et de la paix que le peuple ivoirien appelle de tous ses vœux.

Fait à Abidjan, le 13 juillet 2021

Pour le FPI

Dr Assoa Adou

Secrétaire Général