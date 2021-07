Henriette Dagri Diabaté célébrée par Dominique Ouattara et le RHDP

Henriette Dagri Diabaté était à l'honneur, samedi 10 juillet 2021, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'était à l'occasion d'une cérémonie d'hommage à la Grande Chancelière par la Première Dame Dominique Ouattara, ainsi que les dignitaires du RHDP, le parti présidentiel.

Dominique ne tarit pas d'éloges devant sa « tantie » Henriette Dagri Diabaté

Le Sofitel Hotel-Ivoire d'Abidjan Cocody était pris d'assaut, samedi, par Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, Amadou Soumahoro, Président de l'Assemblée nationale, Patrick Achi, Premier ministre, Kandia Camara, chef de la diplomatie ivoirienne, ainsi que plusieurs membres du Gouvernement et des Institutions, et d'autres sommités de la bourgeoisie ivoirienne. Et pour cause, une cérémonie d'hommage était organisée, ce jour, à l'honneur d'Henriette Dagri Diabaté, Grande Chancelière de l'Ordre National de Côte d'Ivoire.

Au cours de cette cérémonie, riche en couleurs et en témoignages, et organisée par la ministre Kandia, l'épouse du Président Alassane Ouattara n'a pas manqué de magnifier celle qui a été de tous les grands combats, depuis le Rassemblement des républicains (ex-RDR) jusqu'au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

« Aujourd’hui, nous te célébrons aux yeux de tous, pour non seulement montrer combien nous t’aimons, mais aussi pour permettre aux jeunes générations de femmes de s’inspirer de ton modèle », a déclaré Madame Ouattara, avant d'ajouter : « Chère Tantie, Nous sommes si fiers de toi ! Et que dire de ton parcours politique édifiant ? S’il y a une femme en Côte d’Ivoire qui peut se prévaloir d’une carrière politique exceptionnelle, c’est bien toi. En effet, tu prends une part active à la création de l’un des plus grands partis politiques dans notre Pays à savoir le RDR. À la suite du décès de notre regretté Djéni Kobina, tu deviens la Secrétaire Générale du RDR, et tu es la première femme à occuper ce haut poste au sein d’un parti politique. »

Poursuivant, la First Lady ivoirienne a rappelé que Pr Dagri Diabaté a « connu la prison, subi les pires brimades, vécu l’affreuse souffrance d’une mère, lorsqu’elle voit son fils Jean Philippe être arrêté et torturé ». Avant de terminer : « Du fond du cœur, je voudrais te dire MERCI. »

Le ministre Bruno Nabagné Koné, témoin oculaire de ces festivités, n'a pas manqué de déclarer dans un tweet : « Très bel hommage rendu ce jour, en présence de Mme la 1ere Dame et du PM P. Achi, à Henriette D. Diabaté, une grande dame, une dame de conviction, une dame courageuse, une intellectuelle brillante, un modèle d’abnégation et de fidélité pour beaucoup d’ivoiriens. Merci pour tout ! »