Guinée : Le président Félix Tshisekedi attendu à Conakry

Félix Tshisekedi est attendu pour une visite d'Etat en Guinée le vendredi 16 juillet 2021. C'est la toute première fois que le président congolais, également président en exercice de l'Union africaine (UA), séjournera à Conakry, depuis son accession à la tête de la République démocratique du Congo (RDC).

Félix Tshisekedi en visite officielle en Guinée

Vendredi 16 juillet 2021, Félix Tshisekedi effectuera une visite officielle en Guinée. La présence du président congolais à Conakry répond à un souci de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre son pays et celui d'Alpha Condé. Le chef d'Etat de la République démocratique du Congo, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine (UA), aura un entretien avec son homologue guinéen. Les échanges porteront notamment sur la situation au Mali, au Tchad et en Ethiopie qui connaissent actuellement une instabilité sociopolitique et sécuritaire.

Il faut rappeler qu'en tant qu'opposant, l'actuel président de la République démocratique du Congo a déjà rencontré Alpha Condé. C'était le 12 avril 2017 à Paris, la capitale française. A cette époque, le président de la République de Guinée occupait le poste de président en exercice de l'Union africaine.

Félix Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo depuis le 25 janvier 2019. L'homme politique congolais, qui dirige l'Union africaine en 2021, après avoir été premier vice-président de l'organisation africaine. Il est né le 13 juin 1963 à Léopoldville.