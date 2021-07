Niger: Plusieurs terroristes tués lors d'une "riposte vigoureuse" des FDS

Au Niger, une quarantaine de terroristes ont été tués suite à une riposte vigoureuse des Forces de défense et de sécurité, dimanche 11 juillet, contre une attaque d'insurgés dans la région de Tillabéri, proche du Mali voisin.

Niger : Une quarantaine de terroristes abattus près de la frontière avec le Mali

Au moins une quarantaine de terroristes ont été tués, plusieurs motos, des mitrailleuses et des RPG7 saisis, lors de l'opération menée, dimanche 11 juillet 2021, par l'armée nigérienne dans une région proche du Mali. Selon le gouvernement nigérien, quatre militaires des forces loyalistes et cinq civils sont également décédés dans l'attaque des assaillants qui ont pris pour cible la région de Tillabéri dans l’après-midi de ce dimanche. « Aux environs de 15 heures, une centaine de terroristes à bord de plusieurs dizaines de motos, lourdement armés, ont attaqué le village de Tchoma Bangou», a-t-on appris à la télévision nigérienne.

« La réaction prompte et vigoureuse » des Forces de défense et de sécurité (FDS), « a permis de repousser l’attaque en infligeant des lourdes pertes à l’ennemi », déclare le gouvernement. Ce n'est pas la première fois que cette région fait l'objet d’attaque terroriste. En début d'année 2021, plusieurs dizaines de civils avaient été tués dans ce même village. Le Niger, à l'instar des pays du Sahel, notamment le Burkina Faso et le Mali, est confronté à de nombreuses attaques armées attribuées à des groupes terroristes très actifs dans la région.