Copa America: Battu par l'Argentine, Neymar rejoint Serey Dié

L'international ivoirien Serey Dié Geoffroy a envoyé un message assez particulier au brésilien Neymar, après la finale perdue par le Brésil face à l'Argentine en Copa America.

Serey Dié au brésilien Neymar: ''Courage collègue''

Après que le Brésil a obtenu son ticket pour la finale de la Copa America suite à sa victoire face au Perou ( 1-0) en demi-finale, le prodige brésilien Neymar a affirmé son désir de rencontrer l'Argentine de Lionel Messi en finale. “Je veux (affronter) l’Argentine, je suis pour eux parce que j’ai des amis dans cette équipe, mais c’est le Brésil qui va gagner la finale”, avait déclaré l’attaquant du Paris Saint-Germain. Chose qui s'est finalement réalisée puisque l'Argentine est venue à bout de la Colombie aux tirs aux buts à l'issue de la deuxième demi-finale âprement disputée.

Cependant, la finale ne s'est pas passée comme prévue pour Neymar et ses compatriotes, puisqu'ils ont été battus devant leur public par l'Argentine sur le score de 1 but à 0. Une belle récompense pour Lionel Messi qui remporte ainsi son tout premier trophée majeur avec son pays après avoir échoué à 4 finales, à savoir 3 Copa America et 1 finale de Coupe du Monde. Quant à Neymar, il devra attendre avant de remporter son premier trophée majeur avec le Brésil.

Déçu de cette finale perdue, Neymar n'a pas pu s'empêcher de couler des larmes. Des images de l'attaquant brésilien en pleurs, ont été abondamment relayées sur la toile, suscitant la réaction de l'international ivoirien Serey Dié Geoffroy. ''Courage collègue'', a écrit le capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, qui faisait référence à la coupe du monde 2014 en Afrique du Sud où il avait éclaté en sanglots lors de l'exécution des hymnes nationaux avant la rencontre contre la Colombie.