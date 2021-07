CEDEAO: Des organisations en guerre contre les 3è mandats

3e mandat - Des organisateurs projettent de lancer une vaste campagne de sensibilisation, dans les prochains jours, contre les “3e mandats” dans les 15 pays de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Elles l’ont annoncé, ce weekend à Cotonou au Bénin lors d’un sommet citoyen organisé par l’association ONG "Tournons la page".

3e mandat - Cedeao: un sommet citoyen pour faire respecter les limitations de mandats

La limitation des mandats présidentiels à deux, dans les pays de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cédéao), était au cœur des débats d'un sommet citoyen organisé à Cotonou les 10 et 11 courant, à l’initiative de l’association "Togo debout".

Le porte-parole de « Togo debout », le professeur David Dosseh du Togo, coordinateur du sommet, a dénoncé « la crise du 3ᵉ mandat » qui gagne inexorablement du terrain dans l’espace Cedeao. Le sommet citoyen appelle à faire respecter la limitation à 2 mandats présidentiels. “Il nous revient alors, habitants de cette communauté, de trouver [le vaccin] pour y mettre fin, au nom des peuples", a-t-il ajouté.

Cette pandémie, des pays comme la Côte d’Ivoire et autre Guinée, où les Présidents respectifs, Alassane Ouattara et Alpha Condé, ont fait sauter les verrous de la Constitution pour briguer un troisième mandat, en sont victimes. Au Sénégal, le Président Macky Sall est aussi accusé de projeter un troisième mandat. D’autant que le dirigeant entretient le flou sur la question.

Patrice Talon s’engage à renoncer à un 3e mandat au Bénin

« Alors que dans le Top 5 des chefs d'État à la plus longue longévité, quatre sont Africains, le sommet a précisément eu pour fil conducteur la limitation à deux mandats présidentiels ainsi que la transparence et la crédibilité des processus électoraux, éléments indispensables à la démocratisation des régimes », a souligné sur son site l’ONG "Tournons la page", un mouvement citoyen composé de plus de 200 organisations de la société civile qui milite pour l'alternance démocratique et la bonne gouvernance.

Lors de ce sommet, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, réélu en avril dernier pour un second mandat, a promis de ne pas se représenter pour un troisième mandat et de remettre le pouvoir à un successeur. « Je mesure la portée du relais et, devant vous, je vais m’engager, vous prendre à témoin pour passer ce relais, le troisième dimanche de mai 2026, à celui qui aura la confiance du peuple béninois », a promis le président Talon.

Les propos du président Béninois sont intervenus après avoir reçu le témoin symbolique de limitation à deux mandats dans l’espace Cédéao des mains du professeur Togolais David Dosseh, du mouvement "Togo debout". « Le président béninois Patrice Talon vient de passer un message fort à l’endroit des peuples africains et les dirigeants qui s’éternisent au pouvoir », s’est félicité dans un tweet, dimanche, Marc Ona Essangui, président de l'ONG "Tournons la page".

Les organisateurs de ce sommet projettent de lancer une vaste campagne de sensibilisation dans les prochains jours dans les 15 pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao). Pour rappel, le premier sommet citoyen sur le Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, initié par les Universités Sociales du Togo (UST), s’était ainsi tenu à Lomé en 2017. Un autre sommet des organisations de la société civile s’est ensuite tenu au Niger en 2019. C’est lors de ce sommet que Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger, s’était engagé à ne pas briguer de troisième mandat. Les participants s’étaient alors engagés, dans la Déclaration de Niamey, à « Promouvoir et défendre les principes du constitutionnalisme, de l'État de droit et du respect de la limitation des mandats. »