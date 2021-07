Guillaume Soro va-t-il rejoindre l'alliance Bédié-Gbagbo ?

Guillaume Soro observe de loin la vie politique en Côte d'Ivoire. L'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, en exil depuis le 23 décembre 2019, a salué l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Revenu au pays, le fondateur du FPI (Front populaire ivoirien) a rendu une visite à Henri Konan Bédié à Daoukro. Les deux anciens chefs d'État font désormais chemin ensemble, la main dans la main.

Alliance Bédié-Gbagbo : Que fera Guillaume Soro ?

Roger Banchi, un proche de Guillaume Soro avait clairement demandé à son mentor de rejoindre le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire). Le coordonnateur Europe du mouvement politique GPS (Générations et peuples solidaires) avait déclaré en substance: "Je recherche activement le prédisent Soro Kigbafori pour lui proposer la solution idéale, après la dissolution inique, mais forcément temporaire de notre mouvement politique en Côte d'Ivoire : que nous allions tous nous encarter au Glorieux PDCI du PR HKB." Ces propos intervenaient après la condamnation de l'ex-député de Ferké à la prison à vie et à la dissolution de GPS.

Pendant ce temps, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié filent le grand amour. Revenu en Côte d'Ivoire le jeudi 17 juin 2021, le "Woody" de Mama n'a pas attendu longtemps avant de rendre une visite à Henri Konan Bédié à Daoukro. Le patron du PDCI a insisté pour dire qu'il est urgent d'engager "sans tarder un grand projet de reconstruction de notre pays ; un projet pour une Côte d’Ivoire réconciliée, unie et prospère". Et "N'Zueba" d'ajouter : "Ce grand projet passe nécessairement par la mise en œuvre d’un projet de réconciliation vraie entre les Ivoiriens à travers un dialogue national inclusif dont le pays ne peut se faire l’économie. Nous continuerons à approfondir les contours de ce projet de réconciliation pour le présenter à la Nation tout entière, dans l’intérêt de tous."

Depuis son exil, Guillaume Soro n'a pas encore officiellement réagi à la rencontre entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Cependant, l'on se demande si l'ex-chef rebelle va franchir le pas et rejoindre les deux anciens présidents ivoiriens. Pour sa part, Franklin Nyamsi s'interroge sur l'attitude du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) devant l'alliance entre Bédié et Gbagbo. "Si ADO et les siens sont devenus fous en voyant les présidents Bédié et Gbagbo la main dans la main, que se passera-t-il alors quand le leader générationnel Guillaume Soro se réunira avec les deux doyens de l'Opposition en Côte d'Ivoire? Il faut craindre des gestes suicidaires !", a déclaré le conseiller spécial du leader des soroistes. Que faut-il comprendre à travers cette sortie de l'écrivain camerounais ? Guillaume Soro se préparerait-il à rejoindre les deux dinosaures de la politique ivoirienne ?