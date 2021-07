Titrologie : « Gbagbo ne peut pas donner de leçon de démocratie »

La Titrologie du 13 juillet 2021 est principalement alimentée par les contours de la visite de Laurent Gbagbo à Henri Konan Bédié à Daoukro, ainsi que la réaction d'Adama Bictogo aux propos tenus par les deux anciens présidents à propos de la réconciliation en Côte d'Ivoire.

Titrologie : « Gbagbo-Bédié-Ouattara, la guerre de l'ombre »

"Visite de Gbagbo à Bédié, les grandes leçons de la rencontre de Daoukro", annonce d'entrée Le Bélier. Le Temps revient sur "Les 5 leçons et symboles d'une visite historique". À propos de la "rencontre des deux grands", Le Nouveau Réveil évoque "La renaissance de la Côte d'Ivoire", avant d'indiquer "les non-dits de Daoukro". Pour Dernière Heure, il s'agit "des grands pas de Bédié pour la paix et la réconciliation". Le quotidien Aujourd'hui estime qu'entre le trio Gbagbo-Bédié-Ouattara, c'est bien "la guerre de l'ombre".

Moins d'un mois après son retour, L'Expression explique "comment Gbagbo met à mal la réconciliation". Adama Bictogo se veut d'ailleurs plus incisif contre l'ancien chef d'Etat ivoirien. "C'est le refus de Gbagbo qui a occasionné les 3 000 morts en 2010", soutient le Directeur exécutif du RHDP à la une de Le matin. "Gbagbo ne peut pas donner de leçon de démocratie", martèle le député d'Agboville dans les colonnes de Le Jour Plus. "Bédié et Gbagbo : deux hommes du passé et dépassés dans une alliance de dupes", ajoute Bictogo.

"Le RHDP recadre Gbagbo", titre L'Expression. "Le RHDP rappelle Gbagbo à l'ordre", indique L'Avenir. Quant à Le Miroir, "Le RHDP invite Gbagbo à s'inscrire dans le processus engagé par Ouattara". Soir Info renchérit en plaquant à sa première page : "Après la rencontre Bédié et Gbagbo à Daoukro : Le RHDP se réunit et rentre dans une colère noire."