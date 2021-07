FC Barcelone : Lionel Messi refuse de penser à son avenir

Lionel Messi est en fin de contrat avec le FC Barcelone depuis le 1er juillet 2021. Si des informations soutiennent que la pépite argentine n'hésiterait pas à prolonger avec le club espagnol, pour l'heure, le grand rival de Cristiano Ronaldo, préfère ne pas penser à son avenir.

Lionel Messi : "Je suis déconnecté de tout..."

Officiellement, depuis le 1er juillet 2021, Lionel Messi n'est plus engagé avec le FC Barcelone. Le sextuple Ballon d'or était lié au club espagnol jusqu'au 30 juin 2021. À 34 ans, le gaucher argentin se retrouve dans une situation de vide juridique. Le fait est que dès l'expiration de son contrat, l'équipe catalane n'a plus le droit d'utiliser l'image ni le nom de la "Pulga" dans le cadre de sa promotion ou de la publicité.

"Le processus de renouvellement du contrat de Messi avance bien. Nous sommes tous très heureux. Tout le Barça, toute la Catalogne, tous les Catalans, tous les amoureux du football sont contents qu'il ait réussi à remporter la Copa America", avait soutenu Joan Laporta, le président du club 26 fois champion d'Espagne.

Cependant, il faut rappeler que le club espagnol devra faire des sacrifices énormes pour garder Lionel Messi dans son écurie. En effet, le Barça sera amené non seulement à dégraisser son effectif, mais aussi à alléger sa masse salariale. Pour sa part, Leo Messi ne veut pas penser pour l'heure à son avenir. Après avoir remporté la Copa America avec l'Argentine, Lionel Messi préfère profiter de son sacre. "Je suis déconnecté de tout, je ne regarde absolument rien. Je profite juste du moment, des gens. Je réalise petit à petit ce que tout cela représente et je me prépare à aller en vacances avec ma famille et mes amis. Une sacrée folie tout ça", a confié le capitaine de la "Abiceleste" à la chaine argentine ESPN.