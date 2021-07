Togo-Covid-19: Voici les pays visés par la quarantaine systématique

Les autorités du Togo viennent de prendre de nouvelles mesures dans le souci de freiner la propagation du virus de la maladie à coronavirus. Dans un communiqué, le ministère togolais de la Santé a annoncé que désormais des voyageurs en provenance de six pays seront systématiquement mis en quarantaine pour dix jours.

Togo : De nouvelles mesures pour freiner la covid -19

L'information émane du ministère togolais de la Santé. Dorénavant, les voyageurs en provenance du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, du Royaume-Uni, de la Russie et du Portugal devront être soumis à une mise en quarantaine systématique de dix jours. "En raison des informations faisant état de variant du coronavirus avec une virulence et une propagation élèves, je vous demande de mettre systématiquement en quarantaine pour dix (10) jours et à la charge des intéressés, tous les passagers en provenance du Brésil, de l’Afrique du Sud, de l’Inde, du Royaume-Uni, de la Russie et du Portugal et ce quel que soit le résultat", indique un communiqué portant la signature du ministre de la Santé, le professeur Moustafa Mijiyawa. La note est adressée au directeur général de l'Aviation civile du Togo, mais également aux responsables de l'Institut national d'hygiène.

Depuis un moment, le Togo connait une augmentation des cas de nouvelles contaminations et de décès dus à la covid -19. Cette situation a conduit le gouvernement togolais à appeler les populations à la vigilance et au respect des différentes mesures barrières recommandées dans le cadre de l'état d'urgence.

Il s'agit entres autres, du port correct du masque, la distanciation physique et sociale, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, le nettoyage et la désinfection et la désinfection fréquente des surfaces touchées, mais également la vaccination. À la date du 12 juillet 2021, le Togo compte 14 278 cas, 13 669 cas de guérison et 133 décès.