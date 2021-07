Cameroun: Brenda Biya, fille du président Paul Biya, dans l'hôtellerie?

Fille du président camerounais, Paul Biya, Brenda Biya a dévoilé son nouveau projet. Ce que mijote la jeune femme de 19 ans.

Ce que mijote Brenda Biya, fille de Paul Biya

La belle Brenda Biya, fille du chef de l'État camerounais, Paul Biya, s'est imposée comme une véritable influenceuse du web. Suivie par près d'un million de personnes sur ses différents comptes Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter et YouTube, Brenda se retrouve par moments au coeur de chaudes polémiques. On se souvient de la folle rumeur qui s'est répandue récemment sur la toile, annonçant une relation amoureuse entre la fille du président camerounais et le jeune taekwondo-in ivoirien Cissé Cheick Sallah.

Tout était parti, en effet, d’une vidéo postée sur la toile, dans laquelle l’on apercevait le champion olympique en compagnie de Brenda Biya. Plusieurs médias camerounais avaient alors évoqué une relation amoureuse entre nos deux personnalités. Adepte des sorties parfois controversées sur la toile, la fille de Paul Biya a énumeré récemment les critères pour l'avoir comme compagne. ‘'Mon futur mari doit tolérer, si possible aimer mes 4 chiens et mon chat. Je n’aime pas les gens qui chassent ou bottent mes bébés. C’est surtout les Noirs ; les Blancs adorent les animaux ! Arrêtez de maltraiter les animaux domestiques des autres'', avait écrit la ravissante jeune femme.

Cependant, il faut reconnaître que Brenda Biya est aussi une femme d'affaires. Un an après avoir ouvert sa boutique d’extension de cheveux aux Etats-Unis, plus précisément à Berverly Hills, elle annonce l'ouverture très prochaine de son hôtel. ''Où et quand? Ces informations demeurent secrètes pour l'instant. Brenda Biya n'a pas voulu donner plus de détails'', rapporte un média camerounais.