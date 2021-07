Tractations diplomatiques pour une visite de Yair Lapid au Maroc

Les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël ont continuellement été en dents de scie. Yair Lapid, chef de la diplomatie israélienne, est toutefois engagé dans des pourparlers avec Rabat pour une visite dans le royaume chérifien.

Yair Lapid salue l'amélioration des relations entre le Maroc et Israël

16 mai 2021, des milliers de Marocains étaient descendus dans la rue à travers de nombreuses villes du Maroc pour protester contre les bombardements israéliens contre la Palestine. « La cause palestinienne est pour nous une cause nationale... C’est une cause propre à nous-mêmes. Nous la considérons comme notre propre cause. C’est une très ancienne tradition », avait soutenu un manifestant pour traduire le soutien des siens aux Palestiniens, les frères ennemis d'Israël.

En dépit de cette réalité, Tel-Aviv ne cesse de multiplier les tractations diplomatiques pour se rapprocher des pays arabes en général et du Maroc en particulier. Aussi, Yair Lapid, ministre israélien des Affaires étrangères, a-t-il engagé des pourparlers avec les autorités marocaines en vue d'effectuer une visite dans le royaume chérifien.

À en croire le confrère Times of Israel, Alon Ushpiz, Directeur général du ministère des Affaires étrangères, a séjourné au Maroc, la semaine dernière en vue de mener les discussions avec les autorités marocaines pour faciliter cette visite. Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine, a d'ailleurs été invité par son homologue israélien, à effectuer une visite dans l'État hébreu.

Le Maroc a certes annoncé la normalisation de ses relations diplomatiques avec Israël depuis 2020, mais force est de constater que les relations entre Jérusalem et Rabat avaient été suspendues à la suite du déclenchement de la deuxième Intifada en 2000.

Dans une missive adressée à son homologue marocain, Lapid avait exprimé sa volonté de faire progresser la coopération israélo-marocaine dans divers domaines . « J'espère renforcer les liens politiques entre Israël et le Maroc et construire une coopération économique, technologique, culturelle et touristique entre les deux pays », a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : « Je suis reconnaissant à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour le leadership et l'inspiration qu'il a donnés au processus. »

Israël a d'ailleurs envoyé de bons signaux en invitant les Forces armées royales du Maroc à participer à un exercice militaire avec les forces aériennes israéliennes. Un Cargo C-130 de l'armée de l'air royale marocaine a atterri sur la base aérienne de Hatzor près d'Ashdod, dimanche dernier.