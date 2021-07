Finale du concours Miss Côte d’Ivoire 2021: Il y a problème

La finale du concours Miss Côte d’Ivoire, édition 2021, a été reportée à une date ultérieure. Voici la raison.

La finale du concours Miss Côte d’Ivoire 2021 n’aura pas lieu le 6 août

La belle Marilyne Kouadio, Miss Côte d’Ivoire 2020, peut bénéficier de quelques semaines supplémentaires avant de remettre sa couronne à celle qui sera désignée nouvelle reine de la beauté ivoirienne. La finale nationale du concours Miss Côte d’Ivoire 2021, initialement prévue pour le 06 Août 2021, a été reportée par le Comité Miss Côte d'Ivoire (COMICI).

Raison invoquée, c'est la réquisition du Sofitel Hôtel Ivoire pour l’organisation du 27è Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU) qui se tiendra à Abidjan du 09 au 27 août prochain.

‘’Le Directeur de Cabinet du Ministère de l'Économie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, par ailleurs Président du Comité d’organisation (PCO), a informé le COMICI de la réquisition du Sofitel Hôtel Ivoire à compter du 1er août dans le cadre de l’organisation du 27ème Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU) à Abidjan prévu pour se tenir du 09 au 27 Août 2021‘’, apprend-on.

"Mais le Comici qui milite pour le rayonnement de notre pays à l’extérieur à travers sa participation aux concours de beauté internationaux comme Miss Monde et Miss Internationale, a décidé de soutenir l’événement du 27è Congrès de l’Union Postale Universelle (UPU) et de reporter purement et simplement la finale nationale du Concours Miss Côte d’Ivoire 2021 à une date ultérieure qui sera communiquée à la Presse", informe la structure dirigée par Victor Yapobi.

Notons que la dernière présélection régionale se déroulera le samedi 17 juillet à San Pédro.