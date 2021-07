Cellou Dalein déterminé pour la "reconnaissance" de sa victoire

Cellou Dalein Diallo est plus que déterminé à prendre la tête du pouvoir en Guinée. L'opposant guinéen a annoncé des actions en vue de contraindre les autorités actuelles à reconnaitre sa "victoire" à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, a-t-on appris.

Cellou Dalein Diallo se dresse contre le "gouvernement illégal et illégitime" d'Alpha Condé

Mercredi 14 juillet 2021, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie (ANAD), composé de 37 formations politiques, a changé de statut. En effet, cette alliance électorale est désormais une alliance politique qui se donne pour objectif de parvenir par "tous les moyens légaux" pour faire reconnaitre la reconnaissance de la victoire de Cellou Dalein Diallo à la dernière élection présidentielle guinéenne. Plusieurs actions sont prévues pour faire plier l'actuel régime incarné par Alpha Condé, rapporte le site Africaguinee.

Il s'agira de faire un cadre de concertation et d'évaluation des politiques du "gouvernement illégal et illégitime" à l'effet d'identifier et de dénoncer toutes les pratiques contraires à la loi et aux règles de bonne gestion des affaires publiques ; promouvoir une démocratie pluraliste, participative, respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales ; former et informer les citoyens sur leurs droits et devoirs afin qu'ils participent utilement à la consolidation de l'unité nationale, à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays dans le respect des lois de la République.

"L’alliance électorale qui était circonstancielle pour aller aux élections, avec la solidarité, l’unité que nous avons montrées, nous a permis de bâtir une confiance entre les membres de l’ANAD. Et maintenant, nous avons décidé de créer une alliance durable pour continuer à l’avènement dans notre pays d’une société démocratique et respectueuse des droits démocratiques et humains (…) Il fallait ce temps pour se connaitre et se faire confiance", a déclaré Cellou Dalein Diallo le mercredi 14 juillet 2021.