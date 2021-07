Alexis skyy: Pas plus sexy sur Instagram que l'influenceuse jamaïcaine

Alexis skyy - Sexy, provocante, glamour, sensuelle. Une chose est sûre, l’instagrameuse d’origine jamaïcaine ne laisse personne indifférent sur la toile. Elle est même classée parmi les 10 plus belles photos sur Instagram et vous en serez convaincu par cette selection de Afrique-Sur7.

Alexis skyy, la nana la plus sexy sur Instagram fait baver le web

Avec ses photos dénudées ou juste suggestives piochées dans son quotidien de fille de rêve, Alexis skyy, à l’instar de Krista Santiago, Corazon Kwamboka ou encore Angelina Ang, affole régulièrement Instagram, cumulant des millions de followers sur ce seul réseau social !

Alexis Skyy, élue de cœur de Rob Kardashian, la star de télé-réalité de «Love and Hip Hop : Atlanta», est une success story sur le réseau social. Une fille à la beauté naturelle, pas besoin de couches intempestives de maquillage pour faire baver le web.

Alexis Skyy est connu pour avoir participé à plusieurs émissions Love & Hip Hop.

Skyy a la particularité d’être l’une des seules personnes à apparaître dans trois spectacles différents de la franchise Love & Hip Hop. Elle est apparue dans les spectacles d’Atlanta, New York et Hollywood. Skyy est apparue pour la première fois dans la franchise lorsqu’elle a fait une apparition sur Love & Hip Hop: Atlanta et est ensuite apparue en tant que guest-star dans un autre épisode.

Pour Love & Hip Hop: Hollywood season 4, elle a officiellement rejoint la franchise, devenant un acteur de soutien dans la série.

Plus tard, elle a été un acteur de soutien pour la neuvième saison de Love & Hip Hop: New York et est maintenant un acteur de soutien pour la saison de Love & Hip Hop: Atlanta.