Le rappeur Tenor grièvement blessé dans un accident de voiture

Le rappeur camerounais Tenor a été victime d'un grave accident de voiture ce jeudi au petit matin. Ce qu'il s'est passé.

Cameroun: L'artiste Tenor entre la vie et la mort

L'artiste Tenor a eu un grave accident de circulation dans la matinée de ce jeudi 15 juillet 2021 dans la ville de Douala au Cameroun. Le rappeur serait même dans un état critique, apprend-on. Selon le média Cameroun Web, des témoins de la scène ont révélé que la voiture qui transportait l'artiste, roulait à très vive allure lorsqu'il y a eu le choc. Le véhicule a ensuite pris feu.

« Au petit matin de ce jeudi 15 juillet 2021, aux environs de 4 heures, la voiture dans laquelle il se trouvait et qui roulait à tombeau ouvert, après avoir fait un vol plané, a pris feu du côté de la capitale économique (Douala), plus précisément au niveau du Rond-point Feu Rouge Bessengue », rapporte un témoin de l'accident. Le chauffeur qui aurait eu une côte brisée et l'artiste, un bras cassé et de nombreuses blessures, ont été conduits à l'hôpital.

Une jeune fille de 22 ans qui se trouvait également dans la voiture, serait décédée sur le champ. La triste nouvelle s'est très rapidement répandue sur la toile, suscitant de nombreuses réactions dont celle de la députée camerounaise Nourane Foster. « J’ai appris avec douleur le décès d’une jeune dame des suites d’un accident catastrophique survenu au rond-point Bessengue impliquant l’artiste camerounais de renommée internationale, Tenor. Qu’il me soit permis d’adresser mes sincères condoléances à la famille de la jeune fille, ainsi que mes souhaits de bon rétablissement aux blessés. Pendant les Vacs, Restons Prudents », a-t-elle recommandé sur Facebook.

Par ailleurs, le staff managerial de Tenor a réagi à travers un communiqué dont voici la teneur :

Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021, l'artiste TENOR a été victime d'un accident de circulation dans la ville de Douala. Il était accompagné d'un chauffeur, un ami et ils prenaient le soin de raccompagner certains fans après une séance de photos à la suite de son spectacle.

Malheureusement une fan a perdu la vie et le chauffeur de circonstance est introuvable. En ce moment l'artiste TENOR ainsi que l'un de ses amis, victimes de l'accident, sont entièrement pris en charge par le personnel de l'hôpital Laquintinie de Douala. Les examens sont en cours pour déterminer la gravité des chocs encaissés.

Nous sommes profondément attristés par le décès prématuré de cette fan, et nous sommes de tout cœur avec la grande famille des tenorifiés.

Merci pour vos messages de soutiens.