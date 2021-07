Arsène Ouattara invite pouvoir et opposition à une réconciliation vraie

Dr Arsène Ouattara a réagi à la récente sortie d'Adama Bictogo et Mamadou Touré à la suite d'une invitation d'Henri Konan Bédié à un dialogue national inclusif. Le président du Conseil d'administration de la Fondation internationale Henri Konan Bédié (FI-HKB) a appelé à une réconciliation vraie.

Dr Arsène Ouattara lance un appel au pouvoir et à l'opposition

Dans une déclaration dont nous avons reçu copie, Dr Arsène Ouattara président du Conseil d’administration de la Fondation internationale Henri Konan Bédié (FI-HKB) exhorte le pouvoir et l’opposition à créer le cadre idéal pour que les ivoiriens vident leurs différends afin d'aller à une paix définitive.

Déclaration de la Fondation internationale Henri Konan Bédié relative au débat sur la nécessité d'un dialogue national

Trois semaines après son retour au pays le président Laurent Gbagbo à rendu visite à son aîné, le président Henri Konan Bédié, président du parti démocratique de Côte d’Ivoire dans sa résidence de Daoukro, le samedi 10 juillet 2021.

La Fondation Internationale Henri Konan Bédié (FI-HKB) a noté avec une grande satisfaction qu'au cours de cette rencontre, les deux hautes personnalités politiques ont abordé avec beaucoup d’intérêts, l’épineuse question de réconciliation nationale dont les Ivoiriens dans toutes leurs composantes appellent de tous leurs vœux. En témoigne, le discours du président Henri Konan Bédié adressé à son jeune frère le président Laurent Gbagbo, dont nous citons un bref extrait : « Notre responsabilité commune devant l’Histoire est grande.

La plus grande expression d’amour que nous pouvons offrir à notre pays aujourd’hui même et aux générations futures passe absolument par l’oubli de toutes nos peines et nos souffrances. Les leçons tirées avec courage de nos incompréhensions passées doivent être de puissants leviers pour construire une paix durable au bénéfice du bonheur de chacun et du progrès pour tous.

Nous devons donc engager sans tarder un grand projet de reconstruction de notre pays ; un projet pour une Côte d’Ivoire réconciliée, unie et prospère.

Ce Grand Projet passe nécessairement par la mise en œuvre d’un projet de réconciliation vraie entre les Ivoiriens à travers un Dialogue national inclusif dont le pays ne peut se faire l’économie. » Il n'est point besoin de préciser qu’à travers ce discours bien soigné et les mots bien choisis, le président Henri Konan Bédié notre référant, qui n'a pas manqué d'associer le chef de l'État, le Président Alassane Ouattara à ce projet de Dialogue national, met en mission le Président Laurent Gbagbo pour la réalisation de ce projet de paix auquel tous les ivoiriens aspirent.

Quant à Laurent Gbagbo, il s’est posé la question légitime de savoir pour quelle raison donc a-t-il dû passer tant d’années en prison puisqu’il a été acquitté par la Cour de Justice internationale. Il poursuit en nous appelant à nous dire toutes les vérités parce que la vérité soigne et guérit.

La Fondation Internationale Henri Konan Bédié constate qu'en retour à cet appel du Président du PDCI RDA auquel le président Laurent Gbagbo à pleinement adhéré, le directeur exécutif du RHDP, le parti présidentiel, le ministre Adama Bictogo et le ministre Touré Mamadou ont au cours d'une conférence de presse, balayé du revers de la main cette invitation à un dialogue national au motif que le pays n’étant pas en crise et les institutions du pays fonctionnant à merveille, il convient plutôt de travailler au renforcement de la cohésion nationale et non aller à un dialogue national inclusif qu'ils jugent inopportun.

La Fondation Internationale Henri Konan Bédié (FI-HKB), sans vouloir rentrer dans les polémiques de terminologie, constate avec plaisir, honneur et joie que chaque camp (pouvoir et opposition) aspire au vivre ensemble entre les filles et les fils de notre pays.

Aussi, voudrait-elle faire observer que le chef de l'état en créant juste après sa prestation de serment un ministère plein, chargé exclusivement de la réconciliation nationale, a pris la pleine mesure de la nécessité d'une rencontre entre les Ivoiriens et les Ivoiriennes pour vider toutes les questions qui les divisent.

La Fondation Internationale Henri Konan Bédié (FI-HKB) qui voudrait partager cet espoir du chef de l’État, invite les uns et les autres à la retenue et exhorte le pouvoir à créer le cadre idéal pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes se retrouvent pour régler leurs différends et fumer enfin le calumet de la paix. Notre pays et les générations à venir en ont besoin. Dès lors que nous nous réclamons tous (pouvoir et opposition) de la philosophie du président Félix Houphouët-Boigny, nous devons accepter de faire en pareilles circonstances ce que Houphouët-Boigny aurait fait : à savoir, le dialogue et rien que le dialogue qui est d’ailleurs « l'arme des hommes forts » disait-il.

Fait à Paris le 15/07/2021

Le président

Dr Arsène Ouattara