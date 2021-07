Cinéma : Le rideau se lève sur le Festival du film des 18 montagnes

Du jeudi 15 au samedi 17 juillet 2021, la ville de Man (ouest) accueille le Festival du film des 18 montagnes. Initié par l'Association Coeurs solidaires pour la culture, cet évènement cinématographique entend développer un cadre d'échanges et de promotion de la coopération sud-sud.

Top départ pour le Festival du film des 18 montagnes !

C'est le top départ pour la première édition du Festival du film des 18 montagnes. Lancé le lundi 5 juillet 2021 au siège de l'Office national du cinéma ivoirien (ONACI), l'évènement organisé par l'Association Coeurs solidaires pour la culture a débuté le 15 juillet dans la ville montagneuse de Man. Il faut rappeler que lors du lancement, Ursula Koffi et Venance Zoh, les commissaires généraux ont rappelé l'objectif du festival.

Il s'agit de développer un cadre d’échanges et de promotion de la coopération sud-sud dans les métiers du cinéma, mais aussi de valoriser les potentialités de la ville natale pour l’une et ville d’origine pour l’autre. Une belle idée qui s’inscrit dans la lignée des grands festivals au monde tels que Cannes (France) La Mostra de Venise (Italie) ou encore La Berlinale (Allemagne), qui en plus d’être l’occasion de présenter les films mettent beaucoup de lumière sur les potentialités de la ville qui les abrite.

Séduite par ce projet d'envergure, la municipalité de Man n'a pas hésité à accompagner l'Association Coeurs solidaires pour la culture. Aboubakar Fofana, le premier magistrat de ladite localité, a lancé un appel aux acteurs locaux et internationaux de la culture à venir nombreux découvrir et jouir des merveilleux attraits culturels et touristiques de la ville (les cascades naturelles, les dents de Man, les singes de la forêt sacrée de Gbêpleu, la gastronomie, etc.) pour lesquels un circuit touristique a été concocté.

Le Festival du film des 18 montagnes, autrement appelé Ciné 18, placé sous la thématique de la place de la femme dans les mutations sociales à travers le cinéma, entend mettre la gent féminine au cœur de ses actions. Une conférence sera prononcée sur cette thématique comme aussi sur le développement de la coopération sud –sud dans le cinéma.

Cette première édition est marquée par des projections de films du patrimoine dans des espaces publics dans le but de rapprocher le cinéma de sa cible, des ateliers de formations, une action de planting d’arbres. Le Festival du film des 18 montagnes, c'est également la compétition de films de réalisateurs ivoiriens, béninois, camerounais, marocains, français, togolais avec treize courts métrages.

Le festival du film des 18 montagnes est doté de sept prix : le Grand Prix Manlé, le Prix Dent de Man du Meilleur court-métrage fiction, le Prix Dent de man du meilleur court métrage documentaire, le Prix Dent de Man de la meilleure interprétation, le Prix spécial Dent de Man pour la protection de l’environnement, le Prix spécial Dent de Man Eveil d’Afrique et le Prix spécial Dent de Man de la mairie pour l’intégration féminine.