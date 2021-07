Guinée: 2 policiers blessés dans une attaque armée d’hommes à moto

En Guinée, deux agents de la police nationale, ont été blessés lors d’une fusillade par des hommes à moto, qui ont pris la poudre d’escampette après leur forfait.

Guinée : Des hommes armés ouvrent le feu sur des agents, deux policiers blessés

Dans la nuit du Mercredi 14 au Jeudi 15 Juillet 2021, aux environs de 00 heures, deux (02) individus sur une moto ont expressément ouvert le feu au KM36 sur des agents de Police en service au poste avancé de la CMIS N°25 de Coyah, informe un communiqué de la Direction Générale de la Police Nationale de Guinée, rapporté par le site guinee360. Deux policiers ont été atteints, à savoir:

-Adjudant-chef de police, Mathieu LOUA, de la CMIS N°25 de Coyah, atteint à la cuisse droite avec une plaie ouverte.

-Adjudant-chef de Police, Etienne LOUA, également de la CMIS N°25 de Coyah, atteint à la cuisse droite, suivi d’une fracture ouverte par arme à feu, a précisé le médecin qui les a reçus à l’hôpital Militaire du camp Samory Touré. Les deux agents suivent actuellement des soins intensifs. Le Directeur Général de la Police Nationale et le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile ont souhaité un bon rétablissement aux victimes, avant de condamner cet acte criminel contre les agents de Police dans l’exercice de leurs fonctions de sécurisation des personnes et des biens.

Néanmoins, la Direction Générale de la Police Nationale de Guinée rassure que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d’état de nuire les auteurs de cette attaque crapuleuse et louche. « Elle exhorte l’ensemble du personnel de Police à la vigilance, au patriotisme mais aussi au devoir bien accompli dans le cadre de l’accomplissement de sa mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens », poursuit le communiqué.

Rappelons que cette attaque intervient peu après les violents accrochages, mercredi 14 juillet 2021, entre forces de sécurité et chasseurs traditionnels dans une mine d’or artisanale située dans la nouvelle sous-préfecture de Koumandjambougou, localité située à plus de 15 kilomètres de Siguiri centre, et ayant fait 12 blessés dans le rang des gendarmes dont deux cas graves, selon une source hospitalière.