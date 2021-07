Stéphane Kipré à Bictogo: "N'aie pas peur (...) On ne veut pas de tabourets"

En tournée dans le V-Baoulé, Stéphane Kipré, président de l' Union des nouvelles générations (UNG), a répondu à Adama Bictogo, opposé à l'appel au dialogue national lancé par les deux ex-présidents, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo.

Stéphane Kipré au RHDP: "Gardez les tabourets et venez afin qu'on parle de la paix et la réconciliation nationale"

Connu pour son franc-parler et son engagement en faveur d'une Côte d'Ivoire réconciliée et en paix, Stéphane Kipré n'a pas failli à sa tradition, jeudi, à Languibonou, dans le cadre de la tournée qu'il a initiée dans le V-Baoulé. Face aux populations, le président de l' UNG a apporté une réplique au directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo. "Il y en a qui ont peur quand on parle de dialogue national. Ils se disent qu'on va demander des tabourets. Car hier dans l'opposition, quand on les appelait pour discuter, ils venaient réclamer des tabourets, oubliant les raisons pour lesquelles ils disaient être fâchés", s'est-il moqué.

Lors d'une conférence de presse, lundi à Abidjan, Adama Bictogo rejetait l'appel à l'ouverture d'un dialogue national, lancé conjointement depuis Daoukro, par les deux ex-présidents ivoiriens, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Stéphane Kipré rassure que derrière les revendications de l'opposition, ne se cache aucune volonté de partage du pouvoir. "Allez dire à ces gens de ne pas avoir peur. On ne veut pas de leurs tabourets. Qu'ils gardent les tabourets et viennent afin qu'on parle de la paix et la réconciliation nationale. Allez dire à toutes ces personnes que les gouvernants doivent gouverner et les opposants s'opposer. Que chacun reste à sa place, mais on doit se parler pour la Côte d'Ivoire", a fait savoir l'ex-exilé politique, rentré en Côte d'Ivoire, le 28 mai 2021.

La tournée de quatre jours, initiée par le président Stéphane Kipré dans le Gbêkê, (centre de la Côte d'Ivoire), prendra fin le samedi 17 juillet. Lors de la première étape dans le village d' Assandre N'drikro, son village maternel, l'opposant a été chaleureusement accueilli par ses parents sortis nombreux pour l'occasion.