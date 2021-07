Eunice Zunon effondrée après l'accident de Tenor: "Une vie s'est éteinte"

La web influenceuse ivoirienne Eunice Zunon a finalement réagi après l’accident de l’artiste camerounais Tenor.

Eunice Zunon réagit à l’accident de Tenor

Le jeune rappeur camerounais Tenor a été victime d’un grave accident de circulation dans la matinée du jeudi 15 juillet 2021 dans la ville de Douala au Cameroun. Son chauffeur et lui ont grièvement été blessés après l'accident suivi de l'incendie de leur véhicule. Des images de l’artiste à l’hôpital, ont même été publiées sur la toile. Cependant, une jeune fille de 18 ans qui se trouvait dans le véhicule, est morte sur le coup.

Face à ce drame, de nombreux artistes ivoiriens ont apporté leur soutien à Tenor, au nombre desquels Eunice Zunon qui fut très proche de l’artiste camerounais. "Je ne souhaite à personne de vivre une journée comme celle que j'ai vécue hier (jeudi), encore moins comme celle que je vis aujourd'hui...Il y a des pourquoi qui n'auront jamais de réponses. On aurait aimé regarder cet accident dans le rétroviseur et pousser un ouf de soulagement mais une vie s'est éteinte. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu, le consolateur par excellence, panse les douleurs de cette famille‘’, a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Eunice Zunon a récemment révélé qu’il n'y avait jamais eu de relation amoureuse entre elle et Tenor. ‘’Nous avons constaté que la prétendue relation entre nous (Tenor et moi) fait couler beaucoup d’encre. Et que de plus en plus de personnes s’impliquent vraiment émotionnellement. Alors, d’un commun accord, on a décidé de stopper l’hémorragie‘’, avait-elle indiqué dans un communiqué. Puis d’ajouter: ‘’Bien que j’ai été proche de l’artiste, humainement, chacun a une vie privée. Alors retenez une chose: Eunice Zunon et Tenor ne sont pas un couple de la vie réelle et que même ce couple virtuel et ce rapprochement humain prennent fin‘’. Se voulant ferme, Eunice Zunon avait insisté que ‘’ce communiqué n'a aucun caractère humoristique de nature à distraire, à amuser ou à détendre‘’.