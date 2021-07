Accident de Ténor: Pourquoi le père demande de doter sa fille décédée

Accident de Ténor - En colère, le père de la jeune fille décédée (Erica) dans l’accident de voiture aux côtés de Ténor, demande à l’artiste de la doter.

Accident de Ténor: Le manager de l’artiste a menti, des révélations choquantes

Le père de Erica Nfiya Moulion veut la peau de Ténor et de son manager après l’accident tragique du jeudi 15 juillet qui a coûté la vie de sa fille de 18 ans.

Le manager du rappeur camerounais Ténor est rattrapé par ses allégations mensongères dans une interview accordée jeudi soir à Crtv Web. Ce dernier prétendait que la jeune fille, étudiante à Douala, était une simple fan qui a été embarquée à bord de leur véhicule pour être déposée pour continuer son chemin. Faux.

Selon le manager de l’artiste, Ténor a pour habitude d’embarquer ses fans dans son véhicule afin de les ramener soit chez eux en toute sécurité, soit pour les déposer dans un endroit sûr pour qu’ils puissent prendre un taxi et rentrer chez eux. Or, une vidéo prise dans un snack avant l’accident atteste le contraire. Ténor, après le chaud qu’il a offert à l’Institut français du Cameroun à Douala, s’est dirigé au “Mermo”, un snack de la capitale économique, accompagné d’amis dont la jeune fille décédée.

La bande à Ténor, présenté comme le petit ami de l'influenceuse ivoirenne Eunice Zunon, est arrivée à Mermo à 2h du matin pour en repartir vers 4h. Une seconde jeune fille était même dans le vehicule au moment de l'accident et en serait sortie indemne, selon plusieurs témoignages.

La vidéo de la soirée devenue virale sur la toile, a déclenché une vague d’indignation et d’interrogations sur les relations qui unissaient Erica Nfiya Moulion, la jeune fille de 18 ans décédée, au rappeur camerounais. Que cachent Ténor et ses amis qui ont embarqué la jeune fille et semblaient partager un grand moment de complicité dans la boîte de nuit? Une chose est sûre, cette ambiance assez conviviale n'est pas celle d’une seule journée de rencontre.

Les parents de la jeune fille en question accusent Tenor d’être d’abord responsable de la mort de leur fille

Jean Georges MOULION, le père de la défunte, déclare que Ténor sait qu’il s’est attaqué à un lion et qu’une fois remis de son accident, il viendra immédiatement au pays Bamoun doter sa défunte fille. Rappelons que le jeune rappeur camerounais Tenor a été victime d’un grave accident de circulation dans la matinée du jeudi 15 juillet 2021 dans la ville de Douala au Cameroun. Son chauffeur et lui ont grièvement été blessés après l'accident suivi de l'incendie de leur véhicule.

Erica Nfiya Moulion, quant à elle, n'a pas survécu au drame. Le papa inconsolable a sorti le corps de sa fille de la morgue de l’hôpital Laquintinie pour la conduire directement dans le Noun.