Equipements remis aux Éléphants Olympiques: Danho Paulin s'explique

Le ministre ivoirien des Sports et de l'économie sportive, Claude Danho Paulin, s'est prononcé sur la polémique relative aux équipements remis aux Éléphants Olympiques.

Danho Paulin: ''Nous voulons faire la promotion de ce qui est fait en Côte d’Ivoire''

Les équipements des Éléphants pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, présentés, mercredi 14 juillet 2021, ont suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. En effet, de nombreux Ivoiriens ont déploré la qualité de ces équipements. "L'équipe nationale olympique de Côte d'Ivoire habillée dans un survêtement hybride (mi abidas mi abibas). Que dire des sacoches dignes d'une équipe d'inter-villages ? On avance à reculons. Il y a quand même dans cette équipe des athlètes de très haut niveau, habitués à la qualité. C'est juste inacceptable... ", a dénoncé l’ex-international ivoirien et actuel maire de la commune de Vavoua, Kalou Bonaventure.

Face à la polémique qui enfle sur les réseaux sociaux, le ministre des Sports eu du développement de l'Économie sportive, Danho Paulin, est monté au créneau pour dire sa part de vérité. Il a expliqué que ces équipements ont été confectionnés en Côte d'ivoire. « Nous avons pris connaissance de la polémique autour des tenues. Certains disent qu’elles ne sont pas de bonne qualité parce qu’elles ne portent pas la marque de luxe de Louis Vuitton. Nous voulons faire la promotion de ce qui est fait en Côte d’Ivoire », a-t-il précisé.

Puis d'ajouter: « Ce n’est pas de la camelote. Ce sont des complexes des gens dépassés. Ces équipements sont conçus par des Ivoiriens et pour des Ivoiriens. Et l’argent du contribuable va rester en Côte d’Ivoire», a-t-il rappelé. Quant aux joueurs, ils semblent ne pas être préoccupés par cette affaire, comme le témoigne un commentaire du jeune gardien de buts, Ira Tapé, posté sur la page Facebook de la FIF. « Nous sommes en préparation depuis fort longtemps. Tout le monde est déterminé et motivé. Nous sommes vraiment déterminés pour les Jeux Olympiques. Cela va nous permettre de prendre plus d’expériences pour la CAN qui vient. On espère que tout va bien se passer», a-t-il soutenu.