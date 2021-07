RDC: Grosse menace sur les IXè Jeux de la Francophonie à Kinshasa

La capitale Kinshasa va-t-elle tenir le pari de l’organisation des 9e Jeux de la Francophonie en République démocratique du Congo (RDC)? De sérieuses difficultés de tous ordres planent sur la tenue de l'événement du Monde francophone, prévu du 19 au 28 août 2022.

Vers un autre report des Jeux de la Francophonie 2022: Qui va sauver l’image de la RDC ?

Conformément aux recommandations du Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) a donné un avis favorable à la tenue des IXes Jeux de la Francophonie du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa en RCD. Depuis quelques mois, plusieurs questions se posent sur la tenue effective de ces jeux, le pays accuse déjà du retard dans la construction ou la réhabilitation des infrastructures devant accueillir les différentes disciplines.

L’organisation de cet événement à Kinshasa, reprogrammé du 19 au 28 août 2022 en raison de l’épidémie de Covid-19, fait face à plusieurs obstacles. Selon le site eventsrdc.com, les travaux des “différents sites (l’Echangeur de Limete, la Foire internationale de Kinshasa – FIKIN -, les stades Tata Raphaël, cardinal Malula “ex-24 novembre” et Martyrs de la Pentecôte) devant abriter cette rencontre, avancent à pas de tortue. Rien de remarquable n’est visible”.

“Qui peut (pour) sauver l’organisation de ces 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa ? C’est la grande question que nous nous sommes posés au cours de notre conseil de rédaction de ce jeudi 15 juillet 2021”, ajoute le média. Confiée en 2019 à l’agence en communication Pygma ayant son siège à Kinshasa, l'inquiétude grandit quant à tenir le pari de l'organisation de ces jeux. C’est le cas de certains membres du personnel du CNJF. “Les salaires des ouvriers ne sont pas payés” depuis plusieurs mois, révèle Jeune Afrique.

“Alors que plus de 4000 athlètes et artistes, ainsi que les délégations de 88 États, sont attendus du 19 au 28 août 2022 dans la capitale congolaise, les travaux de réhabilitation des sites devant les accueillir, les stades Tata Raphaël, Cardinal-Malula (ex-24 novembre) et Martyrs de la Pentecôte, l’échangeur de Limete, la Foire internationale de Kinshasa (FIKIN), ont été lancés le 9 avril dernier. Tous ces chantiers doivent être livrés en avril 2022… mais ils accusent déjà du retard”, enfonce le journal panafricain.

Au ministère en charge de la Francophonie, les membres du cabinet se sont réservés de tout commentaire. Ils éviteraient sûrement d’interpeller le Haut Représentant du Chef de l’Etat rd-congolais dans cette organisation. Outre son représentant personnel, l’intervention directe du président rd-congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s’avère nécessaire pour récupérer cette organisation qui depuis plusieurs semaines, est admise aux soins intensifs.

Présidé par la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, le Conseil permanent de la Francophonie s’est réuni pour sa 110e session les 8 et le 9 juillet 2020 en visioconférence pour statuer sur le report des IXes Jeux de la Francophonie à l’été 2022. Un report officiellement demandé par la République démocratique du Congo en raison de la crise sanitaire mondiale qui a bouleversé la tenue des événements internationaux.