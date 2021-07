Œuvre sociale : Boniankro a désormais accès à l’eau potable

La joie était à son comble le vendredi 9 juillet 2021 dans le village de Boniankro, dans la sous-préfecture de Yakpabo Sakassou. En effet, les populations de ce coquet village n’avaient, jusque-là, pas accès à l’eau potable. En dépit des appels à l’aide lancés par la notabilité, les choses étaient restées en l’état, jusqu’à ce qu’une nouvelle société de brasserie nouvellement installée dans la capitale économique de la Côte d’Ivoire décide de voler à leur secours. C’est à cet effet qu’un château d’eau et des bornes fontaines ont été installés dans ledit village.

Accès à l'eau potable : Les habitants de Boniankro soulagés

La cérémonie d’inauguration de ces réalisations a donc réuni du beau monde. Les autorités administratives et coutumières n’ont pas voulu être en marge de ce grand moment. Mme Bintou K. Appia, directrice des Affaires institutionnelles et juridiques de Brassivoire, représentant le directeur général, a tenu à réaffirmer l’engagement de sa structure et de la Fondation Heineken à œuvrer durablement pour l’amélioration du cadre de vie et du bien-être des communautés.

À sa suite, Anicet Kplégnongo, en sa qualité de sous-préfet de Yakpabo-Sakassou, a tenu les propos de remerciements suivants à l’endroit de Brassivoire et de la Fondation Heineken : "Cet ouvrage que vous offrez à mes populations vient à point nommé, car il va améliorer de façon substantielle les conditions de vie des habitants de Boniankro mettant ainsi fin aux souffrances quotidiennes des femmes, et mieux, les populations à l’abri de toutes les pathologies liées à l’eau".

Il faut savoir que d’un coût global d’environ 80 millions de francs CFA, ces ouvrages auront, sans aucun doute, un impact significatif à court et moyen termes, sur la santé et le développement économique et social des habitants de Boniankro. A noter que ce sont plus de 6 000 personnes qui bénéficieront directement de cette action.