Côte d'Ivoire: Charles Blé Goudé franchit la première étape pour son retour

Charles Blé Goudé, ex-ministre de la Jeunesse du président Laurent Gbagbo et ancien chef de file des jeunes patriotes, pourrait très prochainement regagner la Côte d'Ivoire, après une dizaine d'années passées loin des frontières ivoiriennes.

Charles Blé Goudé s'est fait enrôler ce vendredi 16 juillet 2021 pour l'obtention d'un passeport ordinaire

Charles Blé Goudé bientôt en Côte d'Ivoire. L'ancien prisonnier de la Cour pénale internationale (CPI) s'est fait enrôler ce vendredi 16 juillet 2021 pour l'obtention d'un passeport ordinaire. Après son acquittement définitif fin mars, le président du COJEP avait effectué plusieurs demandes de passeport, mais qui étaient jusque-là restées sans suite. Désormais, c'est chose faite. L'ex-codétenu de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale (CPI) a été reçu dans les locaux du Consulat de Côte d'Ivoire à La Haye en vue de procéder à son enrôlement.

"Ce vendredi 16 juillet 2021, monsieur Charles Blé Goudé a été reçu par le consul de l'ambassade de la Côte d’Ivoire à La Haye. Cette rencontre a eu pour objet de procéder à l'enrôlement de monsieur Charles Blé Goudé en vue de la délivrance de son passeport ordinaire. Monsieur Blé Goudé tient à saluer l'accueil empreint de courtoisie et de convivialité à l'ivoirienne dont ont fait preuve les autorités consulaires et le personnel de l'ambassade", affirme Me N'Dry Claver Kouadio.

Pour l'avocat, Charles Blé Goudé appréhende à sa juste valeur la volonté de décrispation qui anime le Chef de l'État, Alassane Ouattara, et lui traduit sa gratitude pour avoir facilité cette première étape qui ouvre la porte de son retour prochain en Côte d’Ivoire en vue de participer physiquement au processus de paix et de réconciliation en cours.

Un peu plus tôt ce vendredi, le Front populaire ivoirien (FPI) dirigé par Laurent Gbagbo a dénoncé le retard que prend la délivrance de son passeport à Blé Goudé. "Le Front Populaire Ivoirien constate avec regret et amertume que malgré cette liberté acquise, le Ministre Charles Blé Goudé est encore retenu à La Haye, aux Pays-Bas, envers et contre les dispositions de l'Accord de siège entre la CPI et les Pays-Bas et celles relatives aux obligations des États parties au Traité de Rome. Le Front Populaire Ivoirien note que le séjour prolongé du Ministre Blé Goudé aux Pays-Bas résulte du fait que le Gouvernement Ivoirien traîne à lui délivrer son passeport, document indispensable à son retour en Côte d'Ivoire, et ce, malgré les multiples relances du Ministre pour l'obtention dudit document", avait chargé le FPI.

Avant de lancer cet appel pressant au gouvernement: "Le Front Populaire Ivoirien exhorte le Gouvernement à se conformer aux engagements pris par le président Alassane Ouattara, le 07 avril 2021, au cours du Conseil des ministres, où il avait clairement indiqué que le président Laurent Gbagbo et le Ministre Charles Blé Goudé étaient libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent, après leur acquittement définitif par la CPI".