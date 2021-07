Côte d'Ivoire: 473 personnalités inculpées pour détournement

En Côte d'Ivoire, près de 500 personnes ont été inculpées pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment et détournement de deniers publics, annonce la HABG.

Selon la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, au moins 473 personnes sont inculpées pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment, détournement de deniers et titres publics.

C’est le resultat d’investigations menées par le Pôle pénal économique et financier (PPEF) de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG) sur la base de sept enquêtes de soupçons de corruption et d’infractions assimilées.

Selon l'Agence ivoirienne de presse, « sur 305 dossiers enregistrés, 104 ont été clôturés dont 86 renvoyés en police correctionnelle. Soixante dossiers ont déjà fait l’objet de jugement et 21 sont en cours de jugement. Quatre cent soixante-treize personnes ont été inculpées à divers titres, à savoir pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment, détournement de deniers et titres publics, etc. Sur les 60 dossiers jugés par le tribunal de Première instance d’Abidjan-Plateau, l’on note sept condamnations pour corruption et infractions assimilées, 32 condamnations pour blanchiment de capitaux et 21 condamnations pour délits économiques divers », a révélé le secrétaire général de la HABG, Henri Augustin Aka.

Selon M. Aka, le tribunal a ordonné la confiscation, au profit de l’Etat de Côte d’Ivoire, des biens meubles et immeubles ayant servi à commettre ces infractions ou étant les produits tirés de ces infractions.

Outre les résultats portant sur les dossiers déjà transmis au PPEF, Henri Augustin Aka a signifié que pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021, la HABG a enregistré 35 dossiers de plaintes et de dénonciations.

La HAGB est un organe étatique chargé du recouvrement et de la gestion des avoirs illicites. L'organe établit des liens institutionnels avec tous organismes nationaux de lutte contre la corruption et le service national de renseignements financiers.

Missions de la HABG

Placée sous l’autorité du chef de l’Etat, Alassane Ouattara, Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance assure une mission de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. A ce titre, elle est chargée, entre autres:

- d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie nationale de

lutte contre la corruption;

- de coordonner, de superviser et d'assurer le suivi de la mise en

œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption;

- d'évaluer, périodiquement, les instruments et les mesures

administratives afin de déterminer leur efficacité dans le domaine

de la prévention et de la lutte contre la corruption;

- d'identifier les causes structurelles de la corruption et des

incriminations assimilées et de proposer aux autorités compétentes des mesures susceptibles de les éliminer dans tous les

services publics et parapublics ;

- de donner des avis et conseils pour la prévention de la corruption à toute personne physique ou morale ou à tout organisme public ou privé, et de recommander des mesures d'ordre législatif et réglementaire de prévention et de lutte contre la corruption;

- de contribuer à la moralisation de la vie publique et de

consolider les principes de bonne gouvernance, ainsi que la culture du service public;

- d'assister les secteurs publics et privés dans l'élaboration

des règles de déontologie;

- d'éduquer et de sensibiliser la population sur les conséquences de la corruptio