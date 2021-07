L'appel du cardinal Jean Pierre Kutwa à Bédié, Ouattara et Gbagbo

Le Cardinal Jean Pierre Kutwa, archevêque métropolitain d' Abidjan, a, à l'occasion de la célébration de ses cinquante années de sacerdoce, samedi à la Cathédrale St Paul du Plateau, exhorté les acteurs politiques à taire leurs querelles intestines afin de donner une chance à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire.

Cardinal Jean Pierre Kutwa aux acteurs politiques: "Ne perdez plus le temps dans les palabres inutiles"

Le cardinal Jean Pierre Kutwa a célébré, samedi, à la Cathédrale St Paul d' Abidjan, une messe d'action de grâce. Pour ses 50 ans de sacerdoce, l’archevêque métropolitain d’Abidjan a saisi l'occasion pour interpeller les acteurs politiques ivoiriens sur la nécessité d'abandonner leurs querelles inutiles pour aller à la réconciliation.

« Ne perdez plus le temps dans les palabres inutiles qui ne conduisent qu’à la désolation. Oh Seigneur, je te les présente tous, verse dans les cœurs, féconde leurs cœurs afin que l’amour vrai du pays naisse en eux et que tous travaillent pour le développement intégral du pays », a plaidé le guide religieux.

Le Cardinal Kutwa s'est réjoui des présences remarquées dans la salle, de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de plusieurs membres du gouvernement Alassane Ouattara.

« Quand je vous vois assis, les membres du gouvernement de la Côte d’Ivoire, quand je vois les hommes de l’opposition en la personne du président Laurent Gbagbo, je dis merci et grand merci au seigneur ! Pourquoi ? Parce que vous êtes non pas des ennemis, mais des adversaires politiques. (…) Vous cherchez chacun le bien être du pays. Président Laurent Gbagbo et toute l’opposition présente, soyez infiniment remerciés d’être là », s’est-il réjoui.

« Eh bien comme, je l’ai dit le dimanche 26, je le redis : les temps sont mûrs, les temps sont mûrs pour aller à la réconciliation, les temps sont mûrs pour faire la paix, les temps sont mûrs pour que tous les fils et toutes les filles de la Côte d’Ivoire se retrouvent », a exhorté le premier responsable de l’Église catholique ivoirienne.