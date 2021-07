LIDER : Dr Roch Omer Kraidi remplace Monique Gbékia

Dr Roch Omer Kraidi est le nouveau président de Liberté et démocratie pour la République (LIDER). Il a été porté à la tête de cette formation politique membre de l'opposition, à l'issue d'un Congrès ordinaire organisé samedi 17 juillet 2021, au siège du parti à Cocody Riviera golf.

LIDER: Les 5 défis majeurs de Dr Roche Omer Kraidi

LIDER, parti politique de l'ex-président de l' Assemblée nationale sous l'ère Laurent Gbagbo, a un nouveau président depuis samedi 17 juillet 2021. Il s'agit du Dr Roch Omer Kraidi, précédemment vice-président du parti, porté à la tête de LIDER pour un mandat de 5 ans, en remplacement de la présidente Monique Gbékia, à l'issue d'un Congrès ordinaire tenue au siège du parti sis à la Riviera Golf.

Dans son discours d'orientation, le nouveau président élu a d'entrée rendu un hommage mérité à ses prédécesseurs Mamadou Koulibaly et à Monique Gbékia. Il a ensuite déroulé les 5 axes majeurs qui constitueront les défis à relever au cours de la mandature 2021-2026.

Il a cité entres autres la poursuite de l'implantation du parti dans les régions du pays et de la Diaspora, une large diffusion du projet de société de LIDER, le rayonnement international de Lider, la préparation des prochains scrutins et la place de Lider sur l'échiquier politique ivoirien.

" Un nouvel horizon se dégage devant nous. Le Prof. Mamadou Koulibaly a tracé un boulevard devant nous. Empruntons-la sans crainte. LIDER prend un nouveau départ. LIDER s’est donné une renaissance et LIDER doit grandir et s’affirmer. Cela ne dépend que de nous, de notre capacité à faire face aux défis cités plus haut. Il s’agit de les relever et nous y arriverons. Nous y arriverons", a-t-il exhorté.

Pr Mamadou Koulibaly, président fondateur de cette formation politique, issu de l'opposition, n'était certes pas présent lors des conclusions des travaux de ces assises, mais il dit être de tout cœur avec la direction du parti.

"Le professeur Koulibaly est bien là. Il est membre du collège électoral. Comme vous pouvez le constater, depuis un certain temps le professeur a gardé un peu le silence qui est tout à fait son droit en démocratie. Mais il est de tout cœur avec nous. Il est membre fondateur du parti et comme vous le constatez, nous sommes encore dans le siège du parti et c’est au siège que nous avons organisé le congrès. Le professeur est là et il va très bien", a rassuré le président Roch Kraidi.

Démarrées le mercredi 14 juillet dernier, ces assises qui ont duré quatre jours, ont permis de faire le bilan moral et financier du mandat 2018-2021 de Monique Gbékia. Également de définir le cadre de politique générale de LIDER pour 2021-2026.